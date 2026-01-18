Confirmado el Cerritos Surf Open 2026: WSL y SETUE pactan regreso a BCS

La Secretaría de Turismo y Economía (SETUE) de Baja California Sur confirmó oficialmente el retorno del torneo Cerritos Surf Open para su edición 2026. Tras una reunión estratégica con representantes de la World Surf League (WSL), se acordó que la emblemática Playa Cerritos, en el municipio de La Paz, volverá a ser la sede de esta competencia internacional programada para el mes de noviembre.

El objetivo primordial es consolidar este evento en el calendario mundial y fortalecer la proyección de Baja California Sur como un destino de élite para el turismo deportivo.

Durante el encuentro encabezado por Maribel Collins, titular de la Secretaría de Turismo y Economía de BCS, se trazaron las primeras líneas de planeación para asegurar que el Cerritos Surf Open supere el éxito de sus ediciones anteriores. En la reunión participaron figuras clave como Brian Robbins, Tour Manager de la WSL, y Abelardo Juárez, organizador del evento, quienes destacaron la importancia de las olas sudcalifornianas para los atletas de alto rendimiento que buscan sumar puntos en el ranking internacional.

El regreso del Cerritos Surf Open no solo representa una vitrina para el talento local y nacional, sino que garantiza una importante derrama económica para las comunidades de Pescadero y Todos Santos. Al formar parte del circuito de la World Surf League, el certamen atrae a surfistas de más de 14 países, lo que impulsa la ocupación hotelera y el consumo en comercios regionales, reafirmando el compromiso de la Secretaría de Turismo y Economía de BCS con el desarrollo económico sustentable.

Contexto y proyección internacional de BCS en el Surf

El Cerritos Surf Open se ha convertido en una pieza fundamental para la estrategia de promoción turística del estado. Cabe recordar que en la edición de 2025, el evento logró reunir a 137 atletas, consolidando a Baja California Sur como el segundo estado con más medallas en esta disciplina a nivel nacional. La infraestructura de Playa Cerritos y la calidad de su oleaje han sido elogiadas por campeones mundiales, posicionando a la entidad a la altura de sedes históricas en Hawái o Australia.

Además del aspecto competitivo, la Secretaría de Turismo y Economía de BCS resaltó que el festival mantendrá su enfoque en la sustentabilidad a través del programa “Cero Basura”. Este esquema incluye limpiezas de playa y talleres educativos, buscando que el Cerritos Surf Open sea un modelo de armonía entre el deporte de alto impacto y la conservación del medio ambiente. Con la confirmación para 2026, la WSL reafirma su confianza en la capacidad organizativa de las autoridades estatales y locales.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/