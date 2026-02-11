Rescate del Cerro de la Estrella es vital para frenar la mancha urbana en Iztapalapa

La alcaldía Iztapalapa ha puesto en marcha una estrategia integral para el Cerro de la Estrella, considerada una acción crucial para contener el avance de la mancha urbana en el oriente de la Ciudad de México. Este martes 10 de febrero, autoridades locales señalaron que la preservación de esta área natural protegida no solo es un tema de medio ambiente, sino de seguridad nacional y patrimonio histórico. El objetivo principal es evitar que los asentamientos irregulares sigan devorando el suelo de conservación que aún queda en la demarcación.

El proyecto de intervención en el Cerro de la Estrella contempla la vigilancia permanente y la reforestación de áreas críticas que han sido blanco de invasiones en años recientes. Según datos de la alcaldía, este sitio es fundamental para la recarga de mantos acuíferos y la regulación de la temperatura en una de las zonas más densamente pobladas del mundo. El rescate ambiental se suma a la necesidad de proteger la zona arqueológica, donde se realiza anualmente la representación de la Pasión de Cristo.

Autoridades de la CDMX y la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) trabajan de manera coordinada para delimitar físicamente las fronteras del área protegida. La falta de ordenamiento territorial en décadas pasadas permitió que la mancha urbana escalara las faldas del cerro, poniendo en riesgo especies endémicas y vestigios prehispánicos. Con este nuevo plan, se pretende establecer un cinturón verde que sirva como frontera definitiva contra el crecimiento habitacional desmedido.

Para dar contexto a esta problemática, es necesario destacar que el Cerro de la Estrella ha perdido más del 40% de su superficie original de conservación en los últimos 30 años debido a la expansión urbana. De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el sitio resguarda restos de templos y centros ceremoniales que datan del periodo posclásico, los cuales se ven amenazados por la basura y el vandalismo derivado de la cercanía con zonas habitacionales sin servicios.

Históricamente, el cerro fue el escenario del Fuego Nuevo, una ceremonia vital para la cosmovisión mexica. Hoy, el desafío es transformar este espacio en un parque recreativo y cultural que la comunidad defienda, alejándolo de la degradación social. Las estadísticas del INEGI refuerzan que Iztapalapa es la zona con mayor déficit de áreas verdes por habitante, lo que convierte al Cerro de la Estrella en el activo ambiental más valioso de la zona.

