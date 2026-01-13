Cetes caen a su menor nivel en más de 3 años en subasta del Banco de México

El rendimiento del Certificado de la Tesorería de la Federación (Cetes) a 28 días se ubicó en 6.99%, su menor nivel desde mayo de 2022, según los resultados de la subasta semanal del Banco de México (Banxico), informó este martes la institución en datos oficiales de mercado.

Esta caída se da en un contexto de expectativas de continuidad en el ciclo bajista de tasas de interés en el país.

En la subasta celebrada esta semana, el rendimiento de los cetes a 28 días registró una baja de 8 puntos base con respecto a la semana anterior, un descenso que no se había visto desde hace tres años, lo que refleja un ajuste en los precios de estos instrumentos de deuda gubernamental.

El rendimiento de los cetes a 28 días se colocó en 6.99%, su nivel más bajo desde el 24 de mayo de 2022.

La oferta de 6,000 millones de pesos en este plazo registró una demanda de 4.56 veces el monto ofertado, por debajo de la semana anterior.

Otros plazos de cetes también mostraron descensos: el plazo a 91 días cayó de forma marginal, mientras el de 175 días y el de 707 días continuaron con tendencias a la baja en sus rendimientos.

Estos movimientos en los precios y rendimientos de los cetes reflejan la percepción de los inversionistas sobre el futuro de la política monetaria en México. Analistas consultados por medios económicos estiman que el Banxico podría optar por una pausa en recortes de tasas en su próxima reunión de política monetaria, aunque una lectura de inflación más baja de lo esperado podría abrir espacio a ajustes adicionales.

Contexto de mercado y perspectiva

La demanda de cetes en subastas semanales se ha mantenido por encima de los niveles históricos, aunque con cierta moderación respecto a periodos previos. La percepción de una trayectoria descendente en los rendimientos responde en parte a las expectativas del mercado sobre una política monetaria más flexible ante presiones inflacionarias y desaceleración económica.

Además, otros instrumentos de deuda gubernamental, como los bonos a mediano y largo plazo, también registraron ajustes a la baja en sus tasas, reforzando la tendencia general en el mercado de deuda mexicana durante la primera parte de 2026.

El seguimiento de los cetes y otros valores gubernamentales será clave para inversionistas y analistas, pues sus rendimientos constituyen un indicador importante sobre las expectativas de tasas de interés y la dirección de la política monetaria en el país.

