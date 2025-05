CETMAR 39: 10 años sin plantel propio en Los Cabos

Durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum al municipio de Los Cabos, estudiantes del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (CETMAR) No. 39, con sede provisional en San José del Cabo, se manifestaron para exigir la construcción de un plantel propio que les permita estudiar en condiciones dignas.

Los jóvenes denunciaron que desde hace 10 años toman clases en instalaciones prestadas por el Conalep, lo que les impide acceder a diversos programas federales y complica su desarrollo académico. Actualmente, el CETMAR atiende a cerca de 600 estudiantes en ambos turnos.

“Buscamos atención urgentemente ya que los alumnos no contamos con un plantel propio desde hace 10 años. Mis docentes y compañeros, el día de hoy estamos exigiendo un plantel propio. A pesar de que la presidenta anunció programas para las escuelas no lo podemos utilizar porque el plantel no es propio. Nos gustaría tener un plantel propio porque ya es mucho tiempo de espera. No tenemos plantel porque de momento era del Conalep; es prestada”.