Crisis en educación media: CETMAR Los Cabos deja a 250 alumnos en lista de espera

Padres de familia en el municipio de Los Cabos enfrentan nuevamente problemas de acceso al sistema educativo, tanto en educación básica como en nivel medio superior, debido a la falta de espacios y recursos humanos en las escuelas públicas.

Adriana López Monje, presidenta de la Asociación de Padres de Familia de Los Cabos, informó que desde las primeras horas de la mañana se han recibido múltiples reportes por parte de tutores que no han logrado inscribir a sus hijos en planteles de nivel primaria, debido a que los planteles se encuentran saturados.

“Muy temprano recibimos llamadas por parte de padres de familia ya que no cuentan con espacio en primaria. No son muchos, pero sí hay una lista de espera. Las escuelas les mencionan que tienen que esperar por lo menos hasta dos semanas para poder tener cupo; una de esas escuelas se encuentra en la colonia Palmas”, señaló López Monje.

La situación se agrava en el nivel medio superior, donde el plantel CETMAR 31 de Cabo San Lucas reporta una lista de espera de 250 estudiantes que no han podido ingresar al inicio del ciclo escolar 2025-2026, debido a la falta de personal docente y recursos operativos.

“Existe la promesa de atender y gestionar los espacios en el CETMAR 31 de Cabo San Lucas, donde 250 jóvenes están en lista de espera para poder ser admitidos. Hace falta recurso humano para atender a más jóvenes en esa institución”, agregó la representante de padres de familia.

Frente a esta problemática, la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Baja California Sur declaró que el acceso a la educación está garantizado para todos los estudiantes y que se están tomando medidas para que ninguna niña, niño o joven quede fuera del sistema educativo este ciclo escolar.

