La CFE se “cuelga” del show de Bad Bunny con memes

Tras el esperado Show de Medio Tiempo del Super Bowl LXI, donde Bad Bunny fue el protagonista, la conversación digital dio un giro inesperado. No fue solo su música lo que se volvió tendencia, sino la reacción de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La dependencia aprovechó los efectos visuales y las transiciones de iluminación del espectáculo para lanzar una serie de memes que ya son la sensación en redes sociales, burlándose de los supuestos “apagones” durante la presentación del “Conejo Malo”.

El despliegue de creatividad de la CFE en plataformas como X (antes Twitter) y Facebook mostró imágenes donde se “atribuían” las fallas de luz en el estadio a sus trabajadores, o sugerían que el cantante no había pagado su recibo. Esta estrategia de real-time marketing ha generado miles de reacciones, dividiendo opiniones entre quienes celebran el humor de la paraestatal y los fans del artista que consideran que el show fue impecable a nivel técnico.

Lo que comenzó como una crítica a la iluminación del evento se transformó en un fenómeno viral. El Super Bowl es el evento más visto del mundo, y que una dependencia de gobierno en México se sume a la tendencia con un tono tan relajado demuestra un cambio en la comunicación digital oficial. Mientras tanto, el equipo de Bad Bunny no ha emitido comentarios, pero el impacto mediático del “trolleo” de la CFE ya superó incluso las métricas de algunos momentos del partido.

Antecedentes de la CFE y su presencia en redes sociales

No es la primera vez que la Comisión Federal de Electricidad utiliza el humor para conectar con los usuarios. En años anteriores, la dependencia ha aprovechado apagones masivos o eventos de la cultura pop para generar contenido que alivie la tensión de las quejas ciudadanas. Sin embargo, este cruce con el mundo del entretenimiento internacional y una figura de la talla de Bad Bunny marca un precedente en su gestión de redes sociales, buscando una imagen más humana y cercana al pueblo mexicano.

Este tipo de interacciones suelen ocurrir cuando eventos de gran magnitud, como el Super Bowl o los Premios Oscar, dominan la conversación en México. La CFE, bajo la dirección de la nueva administración, parece estar apostando por un lenguaje que resuene con las generaciones más jóvenes, quienes consumen noticias a través de TikTok e Instagram. El éxito de estos memes radica en la identificación del usuario con las situaciones cotidianas del servicio eléctrico aplicadas al mayor escenario del mundo.

