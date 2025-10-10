Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Viernes 10 de Octubre, 2025
BCS

CFE y Gobierno del Estado avanzan en proyectos de energías limpias para Baja California Sur

Gobierno de BCS y CFE revisan avances de proyectos de energías limpias; se incluye la construcción de una central híbrida y una CCI en Los Cabos
Brenda Ireri Yáñez
10 octubre, 2025
Reunión VCC energías limpias

Gobierno de BCS

El gobernador del estado de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, y el director general de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Juan Francisco Cuevas Villagómez, sostuvieron una reunión de trabajo para evaluar el avance de los proyectos de energías limpias en Baja California Sur.

Durante el encuentro, celebrado en la Sala de Gobernadores del Palacio de Gobierno, se informó que el plan de expansión eléctrica contempla la creación de nuevas centrales híbridas con una capacidad mínima de 280 megawatts, que combinarán tecnologías termosolar, fotovoltaica y eólica.

Garantizarán suministro eléctrico y menor impacto ambiental

Estos proyectos permitirán atender la demanda actual y futura de energía eléctrica en la región, evitando interrupciones durante las temporadas de mayor consumo.

Como parte de este plan, la primera acción será la construcción de la Central de Combustión Interna (CCI) en el municipio de Los Cabos, obra que ya se encuentra en etapa avanzada de desarrollo.

Colaboración con la CFE para crecimiento sustentable

El mandatario sudcaliforniano reiteró su total disposición para colaborar con la CFE en la identificación de terrenos adecuados que faciliten el crecimiento de los proyectos energéticos.

Subrayó que estas acciones reflejan el compromiso de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con el fortalecimiento de la infraestructura eléctrica y el desarrollo sustentable en Baja California Sur.

Seguimiento a proyectos estratégicos

Finalmente, se acordó realizar una nueva reunión de seguimiento para evaluar los avances y garantizar la implementación de los proyectos de generación eléctrica que la CFE tiene previstos para el estado.

