CFE inicia cambio de medidores inteligentes en 2026 sin consentimiento del usuario

La Comisión Federal de Electricidad puso en marcha un operativo nacional de gran escala para sustituir medidores tradicionales por equipos de medición inteligente, una estrategia que marca un punto de inflexión en la modernización del sistema eléctrico mexicano y que ya se ejecuta desde enero de 2026 en miles de hogares y comercios del país.

El despliegue ha generado sorpresa e inquietud entre usuarios, debido a que las brigadas técnicas están facultadas para realizar el reemplazo de los medidores sin necesidad de solicitar autorización previa ni recabar firma alguna del propietario del inmueble, siempre que se trate de infraestructura bajo resguardo de la empresa.

El procedimiento, lejos de ser discrecional, se encuentra plenamente respaldado por el marco jurídico vigente, ya que tanto la Ley de la Industria Eléctrica como las disposiciones administrativas de la Comisión Reguladora de Energía establecen que los equipos de medición pertenecen a la CFE, lo que le otorga control total sobre su instalación, mantenimiento y sustitución.

Este tipo de intervención está permitida en casos de fallas técnicas, deterioro del equipo, detección de irregularidades como manipulación o robo de energía, obsolescencia tecnológica y, de manera destacada, dentro de programas oficiales de modernización de la red, rubro bajo el cual se inscribe el actual operativo.

El cambio responde a la adopción de la tecnología AMI, conocida como Infraestructura de Medición Avanzada, que permite registrar el consumo eléctrico de forma digital y transmitirlo en tiempo real a los sistemas centrales de la CFE, eliminando errores humanos asociados a la lectura manual y las estimaciones de consumo.

Con estos medidores inteligentes, la facturación se vuelve más precisa y transparente, al cobrarse únicamente la energía efectivamente consumida, además de mejorar la detección automática de fallas en el suministro y acelerar la respuesta ante apagones, sin necesidad de reportes previos del usuario.

En materia de seguridad, los nuevos dispositivos incorporan candados digitales y sistemas de alerta que identifican intentos de manipulación, una medida clave para combatir el robo de energía que representa pérdidas millonarias para la empresa y distorsiona el costo del servicio para los consumidores cumplidos.

Aunque los usuarios no pueden oponerse al cambio cuando se trata de programas de modernización, la CFE recordó que el personal debe cumplir protocolos estrictos durante las visitas, incluyendo portar uniforme oficial, gafete visible y ofrecer una explicación clara del procedimiento técnico que se realizará en el domicilio.

La paraestatal subrayó que el reemplazo del medidor es completamente gratuito y que ningún trabajador está autorizado a solicitar pagos, advertencia clave ante posibles intentos de fraude o suplantación de identidad en zonas donde ya se realizan los cambios.

La implementación de esta tecnología comenzará a reflejarse en los recibos de luz en las próximas semanas, con ajustes más precisos en el consumo y una transición definitiva hacia un modelo digital que pone fin a décadas de medición analógica en el sistema eléctrico mexicano.

