CFE regalará chips con internet gratis en 2026: conoce cómo obtener el tuyo

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) confirmó que a partir de febrero de 2026 pondrá en marcha una nueva etapa de entrega de tarjetas SIM (chips) con internet gratuito. Esta iniciativa busca reducir la brecha digital en el país, permitiendo que comunidades con conectividad limitada accedan a la red sin costo.

El plan inicial contempla la distribución de 237,000 unidades destinadas a estudiantes de nivel medio superior y superior, así como a beneficiarios de los programas para el Bienestar.

¿Qué incluye el beneficio? Una vez activado, el chip de la CFE ofrece un paquete de conectividad mensual que se renueva automáticamente durante 12 meses:

Navegación: 5 GB de datos mensuales.

Telefonía: 1,500 minutos para llamadas.

Mensajería: 500 mensajes de texto (SMS).

¿Quiénes pueden solicitarlo? El programa está dirigido a los sectores prioritarios de la población:

Estudiantes de preparatoria y universidad. Beneficiarios de programas del Bienestar. Menores de edad y adultos mayores.

Requisitos para el registro Para obtener la tarjeta SIM, los interesados deberán acudir a los módulos oficiales (cuya ubicación se anunciará próximamente) con la siguiente documentación:

Identificación oficial (INE) o CURP (en caso de menores).

Comprobante de domicilio reciente.

Acta de nacimiento (para menores de edad).

Equipo celular: El teléfono debe ser compatible con la red de la CFE.

La entrega se realizará de forma paulatina, priorizando aquellas zonas con mayor rezago tecnológico. Además de los chips, la estrategia de la CFE incluye la instalación de puntos de internet público en clínicas, escuelas y plazas comunitarias de todo el país.

