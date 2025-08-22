CFE Internet ofrece paquetes desde 33 pesos al mes con telefonía: qué incluye y cómo contratar

CFE Internet cuenta con un catálogo de servicios accesibles para la población, con precios que van desde los 33 pesos mensuales. Esta es la opción más barata y está dirigida a quienes buscan mantenerse conectados con llamadas, mensajes y datos sin necesidad de gastar mucho.

Paquete de 33 pesos: lo más económico de CFE Internet

El plan “CFE Internet 33 al mes” es el más accesible del mercado y ofrece:

1 GB de datos móviles

100 minutos de llamadas

50 SMS

600 MB para redes sociales

Vigencia de 30 días

Este paquete no permite compartir internet (hotspot), pero se perfila como una alternativa ideal para usuarios de bajo consumo que requieren mantener comunicación básica y conexión ligera a internet.

Diferencia entre los tres tipos de paquetes de CFE Internet

Movilidad (telefonía móvil): incluye planes de prepago con datos, llamadas y mensajes ; aquí se encuentra el paquete de 33 pesos , además de otros con más gigas, como los de 99, 120 o 200 pesos al mes.

eSIM (SIM electrónica): opción para usuarios con equipos compatibles que buscan conectarse sin necesidad de chip físico, con los mismos paquetes de datos y telefonía.

MiFi (internet móvil): consiste en un módem inalámbrico portátil que funciona como punto WiFi para varios dispositivos. El equipo tiene un costo inicial de 1,145 pesos e incluye 5 GB por un mes. Después, puede recargarse con paquetes desde 95 al mes por 5 GB hasta planes de 100 GB por 995 mensuales , con opciones semestrales y anuales. LEER MÁS: ¡ALZA IMPACTANTE! Sony sube de precio la PS5 en Estados Unidos



¿Cómo contratar CFE Internet?

Contratar el servicio de internet de la CFE es sencillo y no requiere plazos forzosos. Estos son algunos de los pasos que debes tener en cuenta:

Solicitar una SIM gratuita al adquirir cualquiera de los paquetes en la página cfeinternet.mx o en puntos de venta autorizados.

Revisar la compatibilidad del equipo con la red CFE Internet marcando *#06# en el celular para obtener el IMEI.

Hacer portabilidad y conservar el mismo número telefónico llenando el formulario disponible en la web de CFE Internet.

Adquirir un MiFi , en caso de necesitar un módem portátil con internet compartido para varios dispositivos.

Recargar saldo en línea, en farmacias, tiendas de conveniencia o con tarjetas bancarias.

Internet para zonas de difícil acceso

De acuerdo con la CFE, el objetivo de estos servicios es cerrar la brecha digital en México, principalmente en comunidades apartadas. Los planes están registrados ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y no requieren contratos forzosos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.