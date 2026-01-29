Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Jueves 29 de Enero, 2026
Nacional

CFE confirma mega apagón en México este jueves: ¿Qué estados se quedan sin luz?

La CFE detalla las zonas afectadas por el apagón masivo de este jueves debido a labores de mantenimiento en la red eléctrica nacional.
29 enero, 2026
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) confirmó que este jueves 29 de enero se llevará a cabo un apagón programado que afectará a diversos usuarios en distintas regiones del país. Esta medida responde a trabajos de mantenimiento preventivo y mejoras en la infraestructura de la red eléctrica nacional, con el objetivo de garantizar la estabilidad del suministro a largo plazo y evitar fallas mayores durante las temporadas de alta demanda.

Ciudades afectadas

En distintos puntos de Jalisco y Nuevo León será donde se realizará el mega apagón consecuencia de trabajos programados de mantenimiento y mejora en la infraestructura de distribución, con el objetivo de fortalecer la red y garantizar un servicio más estable.

Nuevo León solo tendrá una colonia afectada: Camino Real, en el municipio de Santiago y se estará aplicando desde las 09:00 hasta las 15:30 horas; es decir, la afectación durará seis horas y media aproximadamente..

Recomendaciones durante los apagones: desconecta aparatos electricos

Ante los apagones de la CFE este jueves 29 de enero, se recomienda desconectar aparatos electrónicos sensibles, cargar previamente teléfonos móviles y baterías externas, y reorganizar actividades que dependan del uso de electricidad. Para reportes o dudas, los usuarios pueden comunicarse al 071 o utilizar la aplicación CFE Contigo.

La seguridad de las instalaciones eléctricas domésticas es responsabilidad del usuario, pero la CFE se compromete a cumplir con los tiempos de entrega de obra pactados para este jueves.

 

