CFE tiene nuevas tarifas eléctricas para 2026: Así te cobrará por estado aunque no prendas ni un foco

A partir del 1 de enero de 2026, en México entraron en vigor las nuevas tarifas finales del Suministro Básico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), tras la aprobación del Acuerdo CT/11.SE/8-2025 por parte de la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Este ajuste implica que los usuarios domésticos y comerciales de México verán reflejado un cargo fijo o “monto mínimo” en sus recibos de luz, el cual se debe cubrir de manera obligatoria, independientemente de si hubo o no consumo de energía eléctrica durante el periodo facturado.

La determinación de estas nuevas tarifas de la CFE se basa en la recuperación de costos de operación, transmisión y distribución que la CFE realiza de manera individual como suministradora de servicios básicos. Según los documentos oficiales de la CNE, el objetivo es garantizar la sostenibilidad y continuidad del servicio eléctrico nacional, evitando el lucro excesivo, pero cubriendo los gastos de infraestructura necesarios para que la energía llegue a cada hogar mexicano.

El “monto mínimo” que aparece en el recibo corresponde principalmente al cargo fijo por el servicio de operación de la Suministradora de Servicios Básicos. Este cargo varía según la división tarifaria y la zona geográfica, ya que los costos operativos de mantenimiento y suministro no son los mismos en el norte del país que en la zona centro o peninsular. Por ello, cada estado tiene una cuota base establecida que el usuario debe pagar solo por tener el contrato activo.

¿Cómo funcionará el nuevo esquema tarifario de la CFE en 2026?

De acuerdo con el oficio F00.06.UE/3682/2025, la distribución de los costos para 2026 se realizó considerando las obligaciones laborales y gastos financieros reportados por cada división. Esto significa que, aunque no se encienda ni un solo foco, la CFE cobrará por el concepto de “Suministro”, que es la parte administrativa y operativa que permite que la red eléctrica esté disponible para su uso inmediato en cualquier momento.

Pero, ¿cómo funciona el nuevo esquema tarifario de la CFE? Por ejemplo, si tienes una casa deshabitada en BCS, espera un recibo de al menos $50 a $60 pesos mensuales (contando el cargo fijo e impuestos), pero si el consumo fue alto en meses previos y caíste en tarifa DAC (De Alto Consumo), ese recibo mínimo no bajará de los $165 pesos, aunque no consumas nada en el mes actual.

Pero si ese monto se te hizo alto pon atención en lo que podrían pagar los comercios. Por ejemplo, en la zona de Valle de México Sur los cargos fijos mensuales para enero de 2026 se perfilan de la siguiente manera según la categoría:

Cargo fijo base: $42.21 pesos al mes.

Cargos por potencia/demanda (comercial): Pueden ascender hasta los $422.07 pesos mensuales en ciertas categorías.

Es fundamental que los consumidores aprendan a leer su recibo bajo este nuevo esquema para evitar confusiones. Las tarifas se dividen en cargos por energía (kWh consumidos) y cargos fijos por potencia o suministro. Para 2026, la CNE ha instruido a la CFE a publicar estos cuadros tarifarios detallados en el Diario Oficial de la Federación y en su portal web para que cada persona pueda verificar el costo base según su localidad.

Finalmente, como experto en finanzas personales, recomiendo revisar los hábitos de consumo, ya que aunque el cargo fijo es inevitable, el costo excedente por kWh puede elevar drásticamente el monto final si se rebasa el límite de la tarifa de bajo consumo. Conocer estas cifras exactas por estado permitirá a las familias mexicanas presupuestar mejor sus gastos fijos de vivienda y evitar sorpresas en su economía cotidiana para este próximo 2026.

