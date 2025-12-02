Chadraui activa rebajas de Martimiércoles este 2 y 3 de diciembre

La cadena Chadraui anunció la reactivación de su programa Martimiércoles, uno de los más esperados por sus clientes, con amplias rebajas en productos perecederos destinados a la canasta básica. La empresa confirmó que las promociones nacionales se aplicarán los días 2 y 3 de diciembre de 2025, enfocándose en artículos de consumo diario para apoyar el gasto familiar, ofertas promocionadas en su página web.

De acuerdo con información de Chedrahui, la campaña ofrecerá precios especiales en frutas y verduras frescas. Entre los productos destacados figuran la naranja de jugo a $29.90 por kilo, la piña gota miel al mismo precio por kilo y el aguacate Hass enmallado en presentación de al menos cinco piezas con un costo de $29.50.

Leer más: Ofertas especiales del Martimiércoles en Chedraui este 25 y 26 de noviembre

También se encuentran el pepino verde a $22.50 por kilo, la espinaca baby de 125 gramos en $34.90 y la ensalada selecta verde de 284 gramos en $35.00.

Portavoces de la cadena señalaron que “ella indicó que la estrategia busca beneficiar directamente a los hogares mediante descuentos concentrados en los departamentos más esenciales”, refiriéndose a los beneficios en áreas como carnes y pescados, panadería, salchichería y lácteos, además de los productos agrícolas.

Chadraui recordó que el programa de descuentos estará vigente únicamente los días 2 y 3 de diciembre de 2025, por lo que llamó a los consumidores a planificar sus compras para obtener el mayor ahorro posible. La cadena reiteró que las promociones aplicarán en todas sus sucursales del país.