UEFA confirma los bombos del sorteo de la fase de liga de la Champions League 2025/26 con 36 equipos clasificados

El sorteo de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025/26 se llevó a cabo el 28 de agosto de 2025 en el Grimaldi Forum de Mónaco. En esta edición, la competencia contará con 36 equipos clasificados, que se enfrentarán en un formato de liga donde cada club disputará ocho partidos frente a rivales de distintos bombos.

Los equipos se dividen en cuatro bombos según su coeficiente UEFA, asegurando que los clubes más fuertes no se enfrenten entre sí en esta primera fase.

Bombos confirmados

Bombo 1:

Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Bayern Múnich, Liverpool, Inter de Milán, Chelsea, Borussia Dortmund, FC Barcelona

Bombo 2:

Arsenal, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Brujas

Bombo 3:

Tottenham Hotspur, PSV Eindhoven, Ajax, Napoli, Sporting Lisboa, Olympiacos, Slavia Praga, Bodø/Glimt, Olympique de Marsella

Bombo 4:

Copenhague, AS Mónaco, Galatasaray, Union Saint-Gilloise, Athletic Club, Newcastle United, Pafos FC, Kairat Almaty, Qarabag

Este reparto garantiza enfrentamientos equilibrados y mantiene la emoción para los partidos de la fase de liga, donde cada victoria cuenta para clasificar a la siguiente ronda.

Fechas clave de la fase de liga

Inicio de la fase de liga: 16 de septiembre de 2025

Última jornada: 28 de enero de 2026

Final de la Champions League 2025/26: 30 de mayo de 2026 en el Puskás Aréna de Budapest

Cada equipo jugará contra dos rivales de cada bombo, sumando un total de ocho partidos en esta fase. Los primeros ocho clasificados avanzarán directamente a los octavos de final, mientras que los equipos ubicados del noveno al vigésimo cuarto lugar disputarán una serie de eliminación directa para completar el cuadro final.

Equipos favoritos y posibles choques

Con clubes históricos como Real Madrid, FC Barcelona, Bayern Múnich y Manchester City en el Bombo 1, los enfrentamientos prometen ser intensos desde la primera jornada. Mientras tanto, equipos emergentes como Union Saint-Gilloise, Bodø/Glimt o Pafos FC buscarán sorprender y dar la sorpresa en la fase de liga.

El formato de la Champions League 2025/26 garantiza partidos atractivos y equilibrados, asegurando que cada jornada tenga emociones, goles y estrategia.

Para conocer el calendario completo, los enfrentamientos exactos y los detalles de cada jornada, se recomienda visitar el sitio oficial de la UEFA Champions League: es.uefa.com