La Champions 2024-2025: Un nuevo formato con duelo de titanes

La UEFA definió este jueves los grupos de la Champions 2024 – 2025 con una renovada estructura que enfrentará a gigantes como Liverpool, Real Madrid, Barcelona, Bayern, Manchester City e Inter en su fase inicial.

Con 36 equipos participantes, el torneo más prestigioso de Europa aumentó su número de clubes, añadiendo cuatro más que en el formato anterior.

Cada equipo se enfrentará a ocho rivales distintos, conforme al sorteo celebrado en Mónaco.

Este nuevo formato se basa en el “sistema suizo”, comúnmente utilizado en torneos de ajedrez, que establece una tabla de clasificación unificada.

Los clubes lucharán por obtener la mejor posición posible en la tabla general. Los más destacados asegurarán su lugar en los octavos de final, en lo que promete ser una competición intensa desde el primer partido.

Entre los encuentros más esperados de la primera fase se encuentran el Liverpool-Real Madrid, Barcelona-Bayern y Manchester City-Inter.

✅ Home and away opponents for Pot 1 teams 🏠✈️#UCLdraw pic.twitter.com/4bwEU4zCqq

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 29, 2024