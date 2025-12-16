Pati Chapoy pide que retiren a Alfredo Adame de “La Granja VIP” por no representar valores de TV Azteca

La conductora de televisión Pati Chapoy generó una nueva polémica al solicitar públicamente que se retire a Alfredo Adame de la competencia del reality show La Granja VIP, al considerar que su participación y conducta no representan los valores que TV Azteca dice promover.

Durante una reciente transmisión de su programa, Chapoy interrumpió la discusión sobre la presencia de Adame en el reality para expresar que, desde su perspectiva editorial, el actor y conductor debería dejar la competencia. “Por mí, que lo desaparezcan, que se vaya mucho a otra galaxia, a otra granja”, afirmó en medio de la conversación, subrayando su descontento con la actuación de Adame dentro del formato.

La crítica de Pati Chapoy se produce en el contexto de una edición de La Granja VIP marcada por constantes enfrentamientos protagonizados por Alfredo Adame y otros participantes, así como por reacciones encontradas del público en redes sociales, donde algunos usuarios respaldan al actor mientras otros coinciden con los señalamientos de la periodista.

Chapoy también cuestionó que la presencia de Adame pueda influir en la percepción de los televidentes sobre los contenidos del reality, al sostener que la producción debe estar alineada con valores que, a su juicio, no se reflejan en el comportamiento del actor en las dinámicas del programa.

El debate entre las posiciones de Pati Chapoy y la permanencia de Alfredo Adame en La Granja VIP ha ampliado la cobertura mediática del reality show, con encuestas y comentarios de seguidores que analizan el impacto de ambos personajes en la audiencia y en la percepción pública de TV Azteca durante la temporada.