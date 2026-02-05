Charros vence a Tomateros 4 a 2 en Serie del Caribe, en duelo de escuadras mexicanas

En un vibrante duelo de estrategias y poder nacional, los Charros de Jalisco, representando a México Rojo, se impusieron 4 carreras a 2 sobre México Verde, equipo personificado por los Tomateros de Culiacán. El encuentro, correspondiente a la fase regular de la Serie del Caribe 2026, se llevó a cabo en la ciudad de Guadalajara, consolidando el gran momento que vive la escuadra local ante su afición en el estado de Jalisco.

Con este resultado, la novena de México Rojo suma su tercera victoria en el certamen, lo que les otorga matemáticamente un lugar en las semifinales de la Serie del Caribe. El juego se definió en las últimas entradas, donde el relevo de los Charros de Jalisco logró contener los embates de los Tomateros de Culiacán, quienes llegaron a tener la casa llena en el noveno capítulo.

El cerrador Matt Foster fue el encargado de sellar el triunfo al dominar a Estevan Florial con un elevado, apagando el peligro para México Verde. Previamente, destacó el desempeño ofensivo de México Rojo, que supo capitalizar los errores del pitcheo de Culiacán y los batazos oportunos en momentos clave del encuentro disputado en la zona metropolitana de Guadalajara.

El partido inició con ventaja para México Verde gracias a un elevado de sacrificio, pero la respuesta de México Rojo no tardó en llegar con un cuadrangular solitario de Reynaldo Rodríguez. A lo largo del juego, la tensión se mantuvo en el diamante de Jalisco, especialmente cuando se realizaron reparaciones en el montículo debido a quejas del lanzador rival sobre las condiciones del terreno en Guadalajara.

La cuarta carrera para los locales llegó gracias a un hit impulsor de Michael Wielansky que mandó a Julián Ornelas al plato. Los fiscales federales del juego, o en este caso los umpires, tuvieron que revisar jugadas cerradas en la inicial, pero la balanza siempre se inclinó hacia los Charros de Jalisco, quienes mostraron una defensa sólida liderada por Juan Carlos Gamboa.

Finalmente, el equipo dirigido por Benjamín Gil demostró por qué es uno de los favoritos al título. Con la victoria asegurada y el boleto a la siguiente ronda, la afición de Guadalajara celebra el éxito de México Rojo, mientras que los Tomateros de Culiacán deberán buscar su clasificación en los juegos restantes de esta emocionante Serie del Caribe.

