ChatGPT sufre caída global: usuarios reportan fallas en la web y aplicación móvil

Este mediodía de jueves, usuarios de diversas partes del mundo reportaron fallas en ChatGPT, el popular chatbot desarrollado por OpenAI. En la plataforma Downdetector, que monitorea el funcionamiento de servicios y aplicaciones, miles de personas informaron dificultades para acceder tanto al sitio web como a la aplicación móvil.

Most of ChatGPT, the API, and Sora have been down for a couple of hours and we’re sorry for the trouble this is causing.

We’ve identified the issue and have started recovery. We hope to be back asap. https://t.co/YiG0F9YxNN

— OpenAI (@OpenAI) December 26, 2024