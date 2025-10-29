Checo Pérez promete un regreso que “sorprenderá al mundo”

Luego de una temporada marcada por la incertidumbre, las críticas y los rumores sobre su futuro, Sergio “Checo” Pérez asegura que su regreso a la Fórmula 1 será sorprendente, así lo declaró en entrevista en el marco del Gran Premio de México celebrado hace unos días en la Ciudad de México.

“La gente se sorprenderá de lo competitivo y lo bien que estaré en mi regreso”, fueron las palabras del piloto mexicano, quien enfrenta uno de los momentos más decisivos de su carrera tras rescindir su contrato con Red Bull Racing, y quedar en octavo en el Campeonato de Constructor, factores que lo colocaron en la mira del escrutinio deportivo y mediático.

Checo Pérez se muestra visiblemente enfocado en recuperar el nivel que lo llevó a convertirse en uno de los pilotos más consistentes del circuito. Su mensaje no es solo una respuesta a los críticos, sino también una declaración de resiliencia ante una temporada en la que los resultados no siempre reflejaron su desempeño en pista.

Fuentes cercanas al equipo han señalado que Pérez ha trabajado intensamente en su preparación técnica y mental durante el receso, con el objetivo de cerrar la temporada con actuaciones sólidas.

Será en 2026 un año importante para Checo Pérez, con su nuevo equipo Cadillac, con nuevo reglamento técnico, habrá tres fechas importantes de pretemporada antes del inicio de la competencia como tal. La primera será del 26 al 30 de enero en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

Seguido del Bahrain International Circuit, con dos sesiones, la primera del 11 al 13 de febrero y la segunda del 18 al 20 de febrero, para comenzar la campaña con el Gran Premio de Australia el 8 de marzo.

Para los aficionados, el regreso de Checo representa más que un simple retorno a las pistas. Es la oportunidad de ver a un piloto mexicano reafirmar su posición en la élite del automovilismo mundial.