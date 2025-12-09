Checo inspira oleada de memes al finalizar temporada de F1

La temporada 2025 de la Formula 1 (F1) concluyó envuelta en comentarios y bromas en internet, luego de que seguidores del automovilismo retomaran el nombre de Checo en varios memes tras la derrota de Max Verstappen en la lucha por el campeonato mundial. Los mensajes coincidieron en señalar que los títulos obtenidos por el neerlandés ocurrieron cuando Sergio Checo Pérez aún era su coequipero en Red Bull.

Los usuarios recordaron que, pese a ganar el Gran Premio de Abu Dhabi, Max Verstappen no consiguió acumular los puntos necesarios para superar a Lando Norris, quien se coronó campeón mundial 2025 al asegurar el tercer puesto en la carrera final.

De acuerdo con diversos memes en redes sociales, muchos internautas afirmaron que “el dominio del neerlandés era más sólido cuando tenía el apoyo de su antiguo compañero”. Sin embargo, señalaron lo que representó la salida de Sergio Checo Pérez del equipo.

En la pista, Max Verstappen lideró una carrera intensa, superando a Oscar Piastri y al propio Lando Norris, aunque su desempeño no fue suficiente para recuperar la ventaja en puntos. Norris terminó la temporada con 423 unidades frente a las 421 del neerlandés, lo que provocó una ola inmediata de comparaciones, comentarios y memes.

El resultado cortó la racha de campeonatos consecutivos que el piloto de Países Bajos había sostenido durante años. La comunidad digital recordó que esos triunfos tuvieron lugar mientras Checo ocupaba el segundo asiento de Red Bull, alimentando la narrativa de que su salida pudo haber debilitado la estructura competitiva del equipo.

En publicaciones, aficionados afirmaron que “la escudería dejó ir a un piloto clave”, frase que se replicó acompañada de ilustraciones humorísticas, ediciones de video y referencias irónicas a decisiones pasadas de la directiva de Red Bull.

La creatividad digital continuó multiplicándose durante las horas posteriores al cierre de temporada. Los memes destacaron desde simulaciones ficticias del podio hasta comparaciones entre el rendimiento de la dupla Verstappen–Sergio Checo Pérez y el desempeño actual del equipo.