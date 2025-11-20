Checo Pérez aparece en la Sphere de Las Vegas y desata rumores rumbo al GP 2025

Una aparición inesperada en la Sphere

La imagen de Sergio “Checo” Pérez sorprendió a miles de aficionados este jueves en Las Vegas. El piloto mexicano apareció proyectado en la famosa Sphere, acompañado de su nuevo compañero Valtteri Bottas, dentro de una pieza audiovisual del equipo Cadillac Racing.

La proyección ocurrió a pocos días del Gran Premio de Fórmula 1. Aunque Pérez no está registrado para competir, su aparición levantó una ola de especulaciones.

Cadillac aprovecha el impacto mediático

El Sphere se ha convertido en uno de los espacios publicitarios más importantes del mundo y en una herramienta visual clave para la F1.

Además, Cadillac lanzó una secuencia en la que primero se mostró el logotipo del equipo y, posteriormente, las siluetas de Bottas y Pérez. En consecuencia, las reacciones en redes sociales fueron inmediatas.

Usuarios interpretaron el mensaje como un adelanto de la participación del tapatío en actividades del fin de semana, ya sea en pista, en presentaciones promocionales o en eventos paralelos.

Rumores sin confirmación oficial

Hasta el momento, ni Cadillac ni el propio piloto han confirmado su presencia en alguna actividad del Gran Premio. Sin embargo, Pérez ha participado antes en activaciones comerciales sin tener estatus de corredor oficial.

Lo cierto es que la proyección llega en un momento estratégico: Cadillac busca consolidar su presencia en la categoría. Para los analistas, usar la imagen de Pérez es una jugada clara hacia el mercado norteamericano, donde el mexicano es uno de los rostros más mediáticos.

Tras su salida de Red Bull, la imagen del mexicano parecía haber perdido protagonismo en la Fórmula 1. No obstante, su llegada a Cadillac reactivó el interés del público y de la prensa internacional.

Pérez declaró recientemente que está listo para comenzar una nueva etapa en 2025 y que su nuevo equipo le presentó un proyecto “sólido y con ambición real”.

Expectativa entre la afición mexicana

Para los aficionados mexicanos, verlo aparecer nuevamente en un escenario global —aunque sea en una pantalla de 110 metros de altura— ya es motivo de expectativa.

La pregunta sigue en el aire: ¿es solo publicidad o el adelanto de algo más?