¿Checo Pérez Regresa a la Fórmula 1 con Cadillac en 2026? La confirmación sería inminente

El mexicano Sergio “Checo” Pérez, uno de sus pilotos más queridos, está a punto de concretar su regreso a la Fórmula 1 de la mano de la escudería Cadillac Racin.

Según múltiples fuentes, Checo Pérez ha alcanzado un acuerdo con Cadillac Racing para liderar su entrada al Gran Circo en 2026, un movimiento que promete revolucionar el mercado de pilotos y consolidar la presencia de México en el deporte de la F1.

Desde las mismas redes sociales de Cadillac se han escrito algunos mensajes que refuerzan las esperanzas de pronto volver a ver a Sergio Pérez al volante. “Cadillac ha delineado su “misión final” para Sergio Pérez, en caso de que firme para su temporada inaugural”, se posteó este sábado desde la cuenta de “X” @CadillacF1_IDN.

Según el periodista Chris Medland, de The Racer, además de ‘Checo’ Pérez, Cadillac también ha decidido conformar su alineación para 2026 con el finlandés Valtteri Bottas.

El anuncio oficial, esperado durante el fin de semana del Gran Premio de Italia en Monza, marca un nuevo capítulo para Sergio “Checo” Pérez tras un 2024 complicado que culminó con su salida de Red Bull Racing.

“Checo” Pérez, quien acumula 13 temporadas en la Fórmula 1 y un segundo lugar en el campeonato de pilotos en 2023, aporta experiencia, carisma y un respaldo financiero clave para el debut de Cadillac. La escudería, respaldada por General Motors y Andretti Global, busca combinar veteranía con talento emergente. “Queremos un piloto experimentado y un joven talento americano”, afirmó Mario Andretti, asesor de Cadillac, en declaraciones a NBC. Lee más: JC Chávez Jr gana amparo en Hermosillo, no podrá ser incomunicado La elección de “Checo” Pérez además de garantizar solidez en la pista, también daría un impacto comercial significativo, especialmente en mercados como México y Estados Unidos, donde su popularidad es innegable.