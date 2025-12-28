Checo Pérez confirma su adiós de la Fórmula 1 tras su etapa con Cadillac: “Es mi último proyecto”

Último capítulo en la máxima categoría

El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez anunció que su participación con la escudería Cadillac será su último proyecto en la Fórmula 1.

Con ello, el tapatío pondrá fin a una trayectoria de más de 15 años, marcada por victorias, podios y el reconocimiento como uno de los mejores pilotos latinoamericanos de la historia.

“Es mi último proyecto”, declaró Checo en entrevista con medios deportivos, dejando claro que tras esta etapa se despedirá definitivamente de la F1.

Cadillac debutará en 2026 con Checo al volante

La escudería Cadillac debutará oficialmente en la temporada 2026.

El primer Gran Premio de Checo Pérez con el equipo será el 8 de marzo de 2026, en el circuito de Albert Park, Melbourne, durante el GP de Australia.

Este debut será histórico, pues marcará:

La entrada de una nueva marca a la competencia.

a la competencia. El inicio del último capítulo de la carrera del mexicano en la F1.

Reacciones y legado

El anuncio ha generado gran expectativa entre aficionados y especialistas.

Muchos reconocen que la salida de Checo Pérez dejará un vacío importante en el automovilismo latinoamericano.

Su legado incluye:

Victorias memorables con Red Bull Racing .

con . Más de 250 carreras disputadas .

. Un papel clave en la proyección internacional del talento mexicano en la F1.

La despedida de Checo Pérez de la Fórmula 1 marca el cierre de una era.

Su última etapa con Cadillac será una oportunidad para celebrar su carrera y reconocer su impacto en el deporte.

A partir de 2026, el automovilismo latinoamericano perderá a uno de sus máximos referentes, pero su legado seguirá inspirando a nuevas generaciones.

