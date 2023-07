Se sube Checo Pérez al podio en Austria, llegó tercero 

Max Verstappen triunfó mientras que Sergio Pérez logró arribar a la posición tercera en el gran premio de Austria, logrando subir al podio y ampliar su ventaja sobre Alonso, consolidando su segundo lugar en la competencia de pilotos y colaborando en la supremacía de Red Bull en la de constructores. El segundo puesto fue para Charles Leclerc del equipo Ferrari.

Este domingo Max Verstappen acumuló su quinto gran premio consecutivo, el séptimo esta temporada, aumentando su gran ventaja como líder del Mundial de Fórmula 1 tras nueve carreras.

Por su parte, Sergio “Checo” Pérez también del equipo Red Bull, ejecutó una excelente carrera, pues remontó de la 15ª a la tercera plaza. Se dijo muy contento con lo logrado, sobretodo después de una semana tan complicada.

CHECO: “It hasn’t been an easy weekend. It’s been a bit of a rough patch for me, so hopefully we can keep this going for now” #AustrianGP #F1 pic.twitter.com/3Hmg7IYmix

— Formula 1 (@F1) July 2, 2023