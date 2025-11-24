Checo Pérez visita Loreto: el piloto de F1 sorprende con una escapada a Baja California Sur

La presencia de Checo Pérez en Loreto ha encendido la atención mediática y turística en Baja California Sur, luego de que el piloto mexicano de Fórmula 1 fuera visto disfrutando de unas vacaciones discretas en este destino del Golfo de California. Su visita refuerza el atractivo que la región ha ganado en los últimos años entre personalidades internacionales que buscan privacidad, paisajes naturales y experiencias de lujo alejadas de los grandes reflectores.

De acuerdo con fuentes locales, Checo Pérez llegó a Loreto acompañado de su esposa, Carola Martínez, así como un pequeño grupo cercano, manteniendo un perfil bajo durante su estancia. La elección de este destino no sorprende, la ciudad combina un ambiente colonial único con acceso a islas protegidas, campos de golf y actividades náuticas que atraen a viajeros de alto perfil. Para la comunidad local, su visita representa un impulso indirecto a la promoción turística del municipio.

La llegada del piloto se produce en un momento en que Baja California Sur consolida su reputación como uno de los centros turísticos más exclusivos del país. Loreto, en particular, ha logrado posicionarse como una alternativa más tranquila frente a otros destinos del estado, ofreciendo un ritmo relajado que visitantes como Checo Pérez parecen buscar después de intensas temporadas de competencia.

Durante su estancia, Pérez mostró en sus redes sociales, al igual que su esposa, zonas emblemáticas como la Bahía de Loreto. Aunque no hubo apariciones públicas oficiales, varias imágenes compartidas por residentes confirmaron su presencia, generando una oleada de comentarios en redes sociales de admiradores que celebraron su elección del destino.