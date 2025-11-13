Sergio Checo Pérez de nueva cuenta conduce un F1 y no es un Cadillac, sino un Ferrari

El piloto mexicano Sergio Checo Pérez retomó actividad en la Fórmula 1 (F1) al participar en un test privado en el circuito de Imola, donde condujo un Ferrari SF-23 utilizado bajo la normativa de Pruebas con Coches Anteriores. La sesión formó parte del programa de desarrollo de la escudería Cadillac, que entrará al campeonato en 2026.

Durante las prácticas, la estructura estadounidense trabajó con 20 integrantes asesorados por 30 especialistas de Ferrari, quienes explicaron procedimientos operativos esenciales de un fin de semana de carrera. La escudería acordó con su proveedor de unidades de potencia utilizar un monoplaza de 2023, lo que permitió pasar del trabajo virtual a una preparación en pista.

El jueves, Checo Pérez condujo el auto —presentado en fibra de carbono expuesta— tras una revisión previa realizada por Arthur Leclerc en Fiorano. Este fue el primero de dos test que realizará el mexicano, quien regresará a la máxima categoría después de un año fuera tras la rescisión de su contrato con Red Bull.

El trabajo conjunto se enfocó en mejorar la comunicación entre pilotos e ingenieros, afinar procedimientos de mecánicos antes y después de cada sesión, y evaluar el desempeño del sistema de radio a lo largo del ensayo.

La incorporación total del equipo quedará incompleta por ahora, ya que Valtteri Bottas, coequipero de Pérez para 2026, deberá aplazar su participación. De acuerdo con el equipo, el finlandés continuará vinculado a Mercedes como piloto de reserva hasta concluir la temporada 2025, lo que retrasará su integración operativa con Cadillac.