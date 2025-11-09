Checo Pérez volverá a la F1 con Ferrari y después Cadillac

El piloto mexicano Sergio Checo Pérez regresará oficialmente a las pistas de la F1, donde realizará sus primeras pruebas privadas al volante de un monoplaza Ferrari en el circuito de Imola, como parte de su preparación rumbo a su nueva etapa con la escudería Formula 1 Cadillac en 2026.

De acuerdo con el propio piloto jalisciense, los entrenamientos se llevarán a cabo la próxima semana con un modelo Ferrari 2023, cumpliendo con la normativa de la F1 que establece que los test deben realizarse con autos de al menos dos años de antigüedad.

El mexicano aseguró que estas prácticas son fundamentales para retomar ritmo tras casi un año fuera de la competencia oficial. Comentó que, aunque el entrenamiento físico es importante, solo el manejo constante en pista le permite mantener los reflejos y la precisión que requiere la categoría.

Explicó que tendrá dos días de pruebas en Imola, lo que considera una oportunidad clave para recuperar sensaciones al volante antes de iniciar formalmente su etapa con Formula 1 Cadillac. “Por más que entrene necesito kilómetros en el coche; al final son músculos y ejercicios que solo entrenas en el coche”, expresó al anunciar su regreso.

Sergio Checo Pérez señaló además que su objetivo es cerrar su trayectoria en la F1 de la mejor manera posible: compitiendo y aportando a un proyecto nuevo dentro del automovilismo mundial. Su incorporación a Cadillac representa un reto profesional y una oportunidad para participar en el desarrollo de una escudería debutante que utilizará motores Ferrari.

La última aparición de Sergio Checo Pérez en un Gran Premio de F1 fue el 8 de diciembre de 2024, en el Gran Premio de Abu Dabi, donde abandonó la carrera tras un trompo con su monoplaza Red Bull en el circuito de Yas Marina.

Aquella competencia marcó el final de una temporada difícil para el mexicano, que había llegado a Red Bull en 2020 para compartir equipo con el neerlandés Max Verstappen. Su salida abrió paso a nuevos desafíos, y su llegada a Formula 1 Cadillac es considerada un renacer en su carrera.

Debut con Cadillac en Australia

El debut de Sergio Checo Pérez con Formula 1 Cadillac está programado para el Gran Premio de Australia, el 8 de marzo de 2026. Antes de la carrera, participará en las prácticas del 6 y 7 de marzo en el Circuito de Albert Park, en Melbourne, junto a su nuevo compañero, el finlandés Valtteri Bottas.

Cadillac será la quinta escudería en la que milite el piloto mexicano, tras sus etapas con Sauber, McLaren, Force India (Racing Point) y Red Bull. Con esta nueva oportunidad, busca consolidar su legado como el piloto latinoamericano más exitoso de la era moderna de la F1.