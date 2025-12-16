Checo Pérez listo para su debut en 2026 con Cadillac

El regreso a la máxima categoría

Ciudad de México.– Tras un año fuera de la Fórmula 1, Sergio “Checo” Pérez volverá a la máxima categoría en la temporada 2026, ahora como piloto de la nueva escudería Cadillac Racing, que hará su debut oficial en el campeonato mundial.

De acuerdo con la FIA, la temporada arrancará el 8 de marzo en Melbourne, Australia, y se extenderá hasta el 6 de diciembre en Abu Dhabi, con un calendario de 24 Grandes Premios que recorrerán cinco continentes.

Cadillac y el nuevo reglamento

La marca estadounidense presentó su proyecto en diciembre de 2025, confirmando a Checo Pérez y al finlandés Valtteri Bottas como pilotos titulares.

La escudería debutará bajo el nuevo reglamento técnico de la F1, que incluye:

Monoplazas más cortos y angostos.

Eliminación del DRS .

. Evolución en los motores híbridos.

El primer monoplaza de Cadillac será presentado en febrero de 2026, durante una pauta publicitaria en el Super Bowl, aprovechando la visibilidad global del evento.

El regreso de Checo

Considerado el piloto mexicano más exitoso en la historia de la Fórmula 1, Checo llega a Cadillac tras su salida de Red Bull en 2024. Su experiencia, con más de una década en la categoría y múltiples podios, será clave para el desarrollo del nuevo equipo.

Previo a su regreso, sorprendió al incursionar en el modelaje, convirtiéndose en embajador global de Tommy Hilfiger Menswear, lo que reforzó su imagen internacional.

Expectativas para 2026

La temporada será histórica: la parrilla se ampliará a 11 escuderías, incluyendo a Cadillac. Además, se estrenará un nuevo Gran Premio en Madrid, España, como parte del calendario oficial.

La combinación de experiencia (Checo y Bottas) y el respaldo de Cadillac genera altas expectativas sobre el desempeño del equipo en su primera campaña.

El 8 de marzo de 2026 marcará el regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1, ahora con Cadillac, en una temporada que promete ser revolucionaria por los cambios técnicos y la llegada de nuevas escuderías. Para México, su regreso representa la continuidad de una historia de éxito y orgullo nacional en el automovilismo.