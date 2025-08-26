Sergio ‘Checo’ Pérez genera ola de memes, tras anuncio de su incorporación al equipo Cadillac

La confirmación oficial de Sergio ‘Checo’ Pérez como piloto de Cadillac en la Formula 1 desató una fuerte ola de Memes en redes sociales. Los seguidores del automovilismo respondieron con humor a la noticia que se dio a conocer la madrugada del martes 26 de agosto.

El anuncio fue compartido en un video oficial de la escudería, donde se presentó a Sergio ‘Checo’ Pérez junto con Valtteri Bottas como parte de la dupla que competirá en la temporada debut del equipo. La noticia se viralizó rápidamente y las reacciones no se hicieron esperar.

Los usuarios habían anticipado la posibilidad del regreso de ‘Checo’ Pérez a la F1 desde su salida de Red Bull Racing, y con la confirmación aprovecharon para difundir imágenes humorísticas. En varias publicaciones se mostraban carpetas digitales preparadas “por si se anunciaba a Pérez” o “por si no sucedía nada”.

Otros Memes se centraron en la sorpresa de quienes despertaron con el anuncio, destacando la velocidad con la que se viralizó la noticia del fichaje del piloto mexicano.

También circularon bromas sobre mercancía no oficial de Sergio ‘Checo’ Pérez y Cadillac, que supuestamente ya estaba en venta antes de la confirmación. Los usuarios señalaron que tras el anuncio los vendedores “se volvieron ricos” con la demanda de productos alusivos.

El regreso de ‘Checo’ Pérez fue celebrado entre aficionados y al mismo tiempo convertido en tendencia digital, confirmando que su figura sigue generando conversación tanto dentro como fuera de las pistas.

El comunicado de Cadillac destacó que la incorporación de Bottas y Sergio ‘Checo’ Pérez aporta experiencia y solidez al nuevo proyecto en la máxima categoría del automovilismo. Sin embargo, el protagonismo en redes estuvo marcado por la creatividad de los fanáticos.

Con la llegada del piloto mexicano al nuevo equipo, la expectativa deportiva aumenta, pero la primera victoria en el terreno digital ya fue para los Memes, que dominaron las tendencias desde el primer momento del anuncio.