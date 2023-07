Checo Pérez queda fuera en la Q1 y arrancará 16

El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez, arrancará en el lugar 16 del Gran Premio de Gran Bretaña en 2023. El mexicano no logró superar el primer trimestre y, por quinto fin de semana consecutivo, quedó fuera antes de la definición final.

Desde las primeras vueltas, Checo Pérez se colocó en la posición 14 antes de que se diera el final de la primera ronda de eliminación a tres minutos del final debido a la detención de Kevin Magnussen en el Haas.

Red Bull envió rápidamente al mexicano a la pista cuando la clasificación comenzó de nuevo, lo que lo convirtió en el rival que lideró a todo el grupo de competidores en condiciones en una pista que todavía estaba secándose después de horas de lluvia.

No obstante, aunque Pérez ocupó temporalmente la primera posición, la pista comenzó a secarse con el paso de cada automóvil y casi todos los competidores mejoraron.

Esto lo desplazó hasta la posición 16, mientras que Fernando Alonso logró el corte con su Aston Martin en el segundo cuarto.

Q1 CLASSIFICATION 👀

Lando Norris comes out on top in our first session 🤘#BritishGP #F1 pic.twitter.com/gBboe27Vou

— Formula 1 (@F1) July 8, 2023