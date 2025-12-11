Checo Pérez regresa a la Fórmula 1 en 2026

Confirmación oficial

La FIA y las escuderías confirmaron que la parrilla de 2026 ya está cerrada y que Sergio “Checo” Pérez figura nuevamente como piloto oficial.

Aunque en 2024 Red Bull Racing terminó su contrato de manera anticipada, el mexicano mantuvo su preparación y ahora se reincorpora en un nuevo ciclo competitivo.

Contexto del campeonato 2025

La temporada concluyó con Lando Norris como campeón mundial en Abu Dhabi, superando a Max Verstappen y Oscar Piastri.

Red Bull sorprendió al anunciar la llegada del joven Isack Hadjar como compañero de Verstappen para 2026. Además, rookies como Liam Lawson, Franco Colapinto y Oliver Bearman se suman a la nueva generación.

En este escenario de renovación, el regreso de Checo aporta experiencia y equilibrio frente a la ola de jóvenes talentos.

Lo que significa para México

Checo Pérez, máximo referente del automovilismo mexicano, suma más de 13 temporadas en la F1, con victorias en circuitos emblemáticos como Mónaco y Azerbaiyán.

Su regreso en 2026 mantiene viva la representación nacional en la categoría y asegura que México siga teniendo presencia en el campeonato más importante del mundo.

El piloto tapatío es pieza clave para mantener el entusiasmo de la afición mexicana de cara al Gran Premio de México, que se disputará en octubre de 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Expectativas para la nueva temporada

Checo buscará consolidar su experiencia frente a una parrilla cada vez más joven .

. Su regreso abre la posibilidad de nuevos duelos con Verstappen, Norris y Piastri .

. Para México, significa continuidad en la F1 y un atractivo adicional para el público local e internacional.

Con la confirmación de su regreso, Checo Pérez se prepara para escribir un nuevo capítulo en su trayectoria, dentro de un campeonato que promete ser uno de los más competitivos de los últimos años.