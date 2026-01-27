Checo Pérez regresa oficialmente a la Fórmula Uno 2026 con el debut en pista de Cadillac

El regreso de Sergio “Checo” Pérez a la Fórmula Uno se concretó oficialmente con su estreno al volante de Cadillac en el Circuito de Barcelona-Catalunya, marcando el inicio de una nueva etapa tras un año fuera del Gran Circo. El movimiento confirma el retorno del piloto mexicano a la máxima categoría, ahora como pieza central de un proyecto que busca consolidarse desde cero.

El primer contacto de Pérez con el monoplaza estadounidense estuvo lejos de ser ideal, ya que apenas pudo completar 11 vueltas durante la sesión inicial de pruebas debido a múltiples fallas técnicas. El limitado rodaje reflejó los desafíos propios de un equipo debutante que aún trabaja en la fiabilidad y el entendimiento básico del auto.

Las complicaciones mecánicas dominaron la jornada del tapatío, quien reconoció que el cúmulo de problemas es parte del proceso esperado en un arranque de este tipo. Desde la perspectiva del piloto, detectar fallas en las primeras pruebas permite corregirlas antes de que inicie la fase clave de la pretemporada.

El mejor tiempo registrado por Pérez fue de 1:25.974, el más lento entre los pilotos que salieron a pista durante la tanda. Sin embargo, el propio mexicano subrayó que el enfoque actual no está en la competitividad del cronómetro, sino en encontrar el balance del monoplaza y resolver los inconvenientes técnicos acumulados.

El debut tuvo un componente simbólico adicional, ya que coincidió con el cumpleaños número 36 de Checo, quien volvió a enfundarse el casco y el overol en una pista que históricamente ha sido clave para el desarrollo de los autos de Fórmula Uno. Para el piloto, la jornada representó más un punto de partida que un examen de rendimiento.

El proyecto de Cadillac apunta a llegar en mejores condiciones a las pruebas abiertas de febrero en Sakhir, Bahréin, donde los equipos ya suelen mostrar una versión más cercana a su potencial real. Para Pérez, esas sesiones serán determinantes para medir el avance del equipo y su propia adaptación al nuevo auto.

Las pruebas de pretemporada, programadas del 26 al 30 de enero, tienen un valor estratégico para todas las escuderías, ya que permiten evaluar la fiabilidad, ajustar configuraciones y comprender el comportamiento del monoplaza antes del inicio oficial del campeonato en marzo. En el caso de Cadillac, estas jornadas son cruciales para sentar las bases de su primera campaña completa.

Más allá de lo ocurrido en pista, la expectativa también rodea al monoplaza definitivo de Cadillac, cuyo diseño será presentado públicamente durante el medio tiempo del Super Bowl LX, el próximo 8 de febrero en Santa Clara, California. El evento busca posicionar a la escudería con una fuerte apuesta mediática desde su nacimiento.

Para Checo Pérez, el regreso no solo implica retomar su lugar en la parrilla, sino asumir el rol de líder en un proyecto ambicioso que aún está en construcción. El inicio fue complicado, pero el piloto mexicano dejó claro que el verdadero objetivo está en el largo plazo y no en los primeros tiempos registrados en Barcelona.

