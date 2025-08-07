Checo Pérez, a un paso de regresar a la Fórmula 1 con Cadillac en 2026

Sergio “Checo” Pérez, uno de los pilotos más destacados y populares del automovilismo mexicano, está a punto de escribir un nuevo capítulo en su carrera.

Tras anunciar su salida de Red Bull al concluir la temporada 2024 y tomarse un período sabático, el piloto originario de Guadalajara está en negociaciones avanzadas para incorporarse al equipo Cadillac, que hará su debut en la Fórmula 1 en 2026.

Cadillac, la emblemática marca estadounidense perteneciente a General Motors, confirmó su ingreso oficial a la máxima categoría del automovilismo para dentro de un año. La escudería contará con el respaldo técnico de Ferrari como proveedor de motores, lo que le brindará una sólida base técnica para competir desde su llegada.

La búsqueda de un piloto experimentado y competitivo llevó a la directiva a fijar su atención en Checo Pérez, quien suma una amplia trayectoria en la categoría y ha demostrado su capacidad para obtener podios y victorias.

Checo Pérez, listo para un nuevo capítulo con Cadillac en la Fórmula 1

Fuentes cercanas al piloto y al equipo revelan que las pláticas han sido constantes y productivas en los últimos meses, y ambas partes se muestran muy entusiasmadas y optimistas por concretar la alianza.

Pérez, con su amplia experiencia en la parrilla y múltiples podios en su trayectoria, representa para Cadillac un elemento clave tanto en lo deportivo como en la proyección internacional.

Para Checo, esta oportunidad representa la posibilidad de liderar un proyecto desde sus inicios y ser una figura central dentro del equipo, algo que valora después de varios años en Red Bull.

Aunque aún no se ha realizado un anuncio oficial, los seguidores de Checo han interpretado como una señal positiva su reciente actividad en redes sociales, donde publicó mensajes alusivos a “un proyecto que se reactiva”, aumentando las expectativas sobre su regreso a la Fórmula 1.

La posible llegada de Checo a Cadillac no solo marca el retorno de un mexicano a la Fórmula 1 tras un breve receso, sino que también impulsa la presencia de una marca estadounidense en la competencia más exigente del automovilismo mundial.

La expectativa crece entre los aficionados de la Fórmula 1, quienes esperan la confirmación oficial, que se podría dar en las próximas semanas, para así ver a Checo Pérez nuevamente en la pista y con una nueva camiseta.