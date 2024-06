¡Oficial! Checo Pérez renueva contrato con Red Bull hasta 2026

¡Es oficial! Tendremos más Checo Pérez en Fórmula 1. La mañana de este martes 04 de junio, la escudería de Red Bull sorprendió a los fanáticos de la velocidad con un anuncio importante: el mexicano renovó contrato hasta 2026.

LEER MÁS: Duro accidente deja fuera a Checo del Gran Premio de Mónaco (VIDEO)

Lo anterior quiere decir que el piloto tapatío permanecerá al frente del volante durante dos temporadas más, hecho que rompe con las especulaciones de que al terminar el actual torneo saldría del equipo austriaco.

Fue a través de sus redes sociales, donde los de Milton Keynes confirmaron la renovación, por lo que ahora, solo falta esperar para conocer si el tricampeón mundial, Max Verstappen, continuará como compañero de Pérez:

¡Vamos Checo! 🇲🇽

We are pleased to announce @SChecoPerez has signed a two-year extension to his existing contract ✍️

Nos complace anunciar que @SChecoPerez ha firmado una extensión de dos años a su contrato actual #F1 #RedBullRacing #ChecoPerez

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) June 4, 2024