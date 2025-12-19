Checo Pérez revela quiénes son sus verdaderos amigos en la Fórmula 1

Amistad en medio de la competencia

Aunque la Fórmula 1 es reconocida por su intensidad y rivalidad en cada carrera, el piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez ha demostrado que también existe espacio para la amistad. En una dinámica realizada en 2024, el tapatío compartió quiénes son los colegas con los que mantiene una relación más cercana fuera de la pista.

Fernando Alonso, su mejor amigo en la parrilla

Pérez señaló que su mejor amigo en la Fórmula 1 es Fernando Alonso, piloto de Aston Martin, con quien comparte idioma y una conexión que va más allá de lo profesional.

Además, mencionó a Lance Stroll, compañero de Alonso, y a Max Verstappen, con quien compartió equipo en Red Bull Racing durante varias temporadas.

Relaciones que equilibran la presión

La Fórmula 1 suele ser un terreno donde las relaciones personales se ven opacadas por la presión de los resultados. Sin embargo, Pérez destacó que contar con amigos dentro del circuito le ha permitido mantener un equilibrio emocional y sentirse respaldado en momentos de dificultad.

Incluso su relación con Verstappen, marcada por la rivalidad en Red Bull, ha mostrado matices de respeto y camaradería. En una dinámica conjunta, ambos coincidieron en que, pese a las tensiones propias del deporte, lograron construir una relación de confianza.

El valor de la camaradería

Checo Pérez ha insistido en que estas amistades son valiosas porque le permiten desconectarse de la presión competitiva y compartir experiencias personales. En un deporte donde cada segundo cuenta y los egos suelen chocar, la posibilidad de tener aliados dentro de la parrilla es un aspecto que el mexicano valora profundamente.

El piloto mexicano no solo ha dejado huella por sus logros en la pista, sino también por la red de amistades que ha construido en la Fórmula 1. Su cercanía con Fernando Alonso, Lance Stroll y Max Verstappen refleja que, incluso en el máximo nivel del automovilismo, la camaradería puede coexistir con la competencia.