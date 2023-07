Otro podio para Checo Pérez: 2do en el Gran Premio de Bélgica

Tras las complicaciones presentadas en la sesión de práctica y luego de que este sábado se tuvo que retirar en el sprint que tuvo lugar en Spa-Francorchamps, el mexicano Sergio “Checo” Pérez se posiciona dentro del podio del Gran Premio de Bélgica, coronándose en el segundo lugar.

Por su parte Max Verstappen se posicionó nuevamente en el primer lugar de la carrera, dejando a la escudería de Red Bull dentro del podio junto a su compañero de equipo Checo Pérez en segundo; mientras que el piloto monegasco Charles Leclerc de Ferrari se colocó en el tercer lugar.

A perfect Spa day for the Dutchman who finishes ahead of team mate Sergio Perez. Charles Leclerc takes the final podium place 👍 #BelgianGP #F1 pic.twitter.com/5jJI01BE07

El piloto neerlandés Max Verstappen, conocido como el líder del Mundial de Fórmula 1, ganó este domingo el Gran Premio de Bélgica, lo que representa su octavo triunfo consecutivo de la temporada.

Luego de su salida desde la tercera línea en la sexta posición, debido a una penalización por un cambio de la caja de velocidades, Verstappen remontó la carrera y se impuso en el circuito de Spa-Francorchamps.

El piloto Charles Leclerc, había ocupado la pole position, sin embargo, no le fue suficiente para lograr rivalizar con los Red Bull.

What a way to end the first part of 2023 🏆🏆 #BelgianGP 🇧🇪

Result 🏁 Max P1! 🏆, Checo P2! 🏆, LEC, HAM, ALO, RUS, NOR, OCO, STR, TSU. #F1 pic.twitter.com/JpsRyuD9wG

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) July 30, 2023