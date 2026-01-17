Checo Pérez se sube por primera vez al Cadillac de la F1

El piloto mexicano Sergio Checo Pérez concretó su esperado regreso a las pistas al conducir por primera vez el monoplaza de la escudería Cadillac en el emblemático circuito de Silverstone. Este evento marca un hito histórico, ya que Checo Pérez se convirtió en el primer volante en la historia en rodar el auto del nuevo equipo estadounidense, el cual se prepara para su debut oficial en la temporada 2026 de la Fórmula 1. El tapatío retomó su actividad tras un año de ausencia en la máxima categoría, luego de su salida de Red Bull al finalizar la campaña 2024.

Durante las pruebas realizadas en Gran Bretaña, el equipo de Estados Unidos, oficialmente reconocido como el equipo número 21 de la parrilla, puso en pista su monoplaza negro impulsado por un motor Ferrari. En el trazado también estuvieron presentes su nuevo compañero, Valtteri Bottas, y el piloto de reserva Guanyu Zhou. La incorporación de Sergio al proyecto se oficializó en agosto de 2025, consolidando la apuesta de la marca por la experiencia del mexicano para liderar este nuevo capítulo en la F1.

El periodista especializado Diego Mejía informó a través de sus redes sociales que la escudería se encontraba en pista realizando su primer shakedown, un momento clave puesto que era la primera vez que el coche rodaba fuera del garaje. Diego Mejía destacó que el mexicano fue el encargado del bautizo del vehículo, saliendo a pista para dar las vueltas iniciales que definen el futuro del proyecto técnico.

A pesar de que las imágenes compartidas por la escudería en redes sociales mantuvieron cierta reserva sobre la identidad del conductor, diversos reportes de Motorsport confirmaron que el mexicano tomó el mando del monoplaza negro. El equipo manifestó en sus plataformas digitales que esta primera vuelta representaba el inicio de algo mucho más grande, subrayando la relevancia de tener a un veterano de la Fórmula 1 al frente de las pruebas de desarrollo en Silverstone.

Finalmente, el equipo continuará trabajando en los ajustes finales del auto antes de su presentación competitiva programada para marzo de 2026. La llegada de Cadillac como el equipo número 21 ha generado gran expectativa entre los aficionados, especialmente por ver el desempeño de Sergio en una estructura nueva que busca romper la hegemonía de las marcas tradicionales en la F1.

