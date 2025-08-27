¡Ni Nostradamus! Ropa de ‘Checo Pérez’ con Cadillac ya se vendían ‘como pan caliente’ en Tepito previo al anuncio oficial

La llegada de Sergio ‘Checo’ Pérez a la escudería Cadillac en la Formula 1 fue anticipada por la Piratería mexicana. En el popular barrio de Tepito, comerciantes comenzaron a vender camisetas y sudaderas con el nombre del piloto y el logotipo de la escudería mucho antes de la confirmación oficial.

La venta de estos artículos se detectó desde mediados de julio, cuando en los puestos ya se ofrecían prendas con el número 11 de ‘Checo’ Pérez, combinado con el emblema de Cadillac. El fenómeno llamó la atención porque se adelantó a la noticia confirmada semanas después.

Videos difundidos en redes sociales mostraron a fanáticos adquiriendo ropa alusiva al piloto tapatío, pese a que ni el corredor ni la escudería habían anunciado su participación en la temporada 2026 de la F1. Los artículos reproducían diseños similares a marcas deportivas internacionales, adaptados a la identidad del mexicano.

De acuerdo con compradores, las camisetas y gorras impresas en Tepito combinaban el nombre de Sergio ‘Checo’ Pérez con símbolos de la automotriz estadounidense. Estos productos circularon semanas antes de que se diera a conocer que el piloto compartiría equipo con Valtteri Bottas en el debut de Cadillac dentro de la Formula 1.

El anuncio oficial llegó el 26 de agosto, cuando se confirmó que ‘Checo’ Pérez será parte de la escudería en la temporada 2026. Con ello, las prendas pirata dejaron de ser simples rumores y se convirtieron en una antesala peculiar del anuncio deportivo.

Con la confirmación del fichaje, se espera un incremento en la oferta de productos relacionados con Sergio ‘Checo’ Pérez, tanto en canales formales como en el comercio informal. El reto para Cadillac será aprovechar el entusiasmo de los seguidores y posicionar sus artículos oficiales en un mercado ampliamente cautivado.