“Checo” Pérez tiene su Funko coleccionable; sale a la venta

Una buena noticia para los fanáticos de la Fórmula 1 y del piloto tapatío Sergio Pérez. Funko Pop, empresa de figuras coleccionables, ha confirmado la creación de una figura de “Checo” que estará disponible para su compra a finales de 2023 e inicios de 2024.

Además de la figura de Pérez, también lanzarán una figura de Max Verstappen, el actual líder en la competencia de la Fórmula 1. Ambas figuras serán una excelente adición a la colección de los seguidores de la categoría automovilística.

Pese a que el Funko de Checo Pérez no ha sido lanzado al mercado ya que por el momento la figura se encuentra en preventa.

La noticia ha causado una gran expectativa en los aficionados mexicanos de la Fórmula 1 quienes hicieron tendencia al “Viejo Sabroso”.

🚨 | 🇳🇱🇲🇽 | Max and Checo Funko Pop! are LIVE for pre-order

Pre-order links are up on Entertainment Earth👀👀

Expected coming in Oct 2023 pic.twitter.com/lIuAv4xVaR

— RBR News 🇳🇱🇲🇽 (@redbulletin) August 2, 2023