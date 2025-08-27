Checo Pérez ve a Cadillac como su último gran reto en la Fórmula 1

El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez aseguró que su incorporación a Cadillac F1 será su “último gran proyecto” en la Fórmula 1. Tras dejar Red Bull al final de la temporada pasada, Checo se unirá al equipo estadounidense, que debutará como el undécimo equipo de la máxima categoría, acompañado del experimentado Valtteri Bottas.

“Regreso porque soy muy competitivo“, afirmó durante su presentación en la Ciudad de México, donde fue ovacionado por decenas de aficionados. “Lo importante será pelear por puntos, podios y victorias“, agregó el piloto de 35 años.

Pérez destacó que el proyecto le atrajo por su ambición y por la marca que respalda al equipo, la cual es reconocida en México y a nivel mundial. Además, mostró respeto hacia Red Bull y Max Verstappen, recordando su papel clave en los títulos mundiales del neerlandés.

Mirando al futuro de la Fórmula 1

El mexicano explicó que las nuevas regulaciones para la próxima temporada traerán autos con chasis más ligero, mayor energía eléctrica y unidades de potencia más potentes, capaces de alcanzar hasta 400 kilómetros por hora.

“Los autos serán más lentos en curva, pero más rápidos en recta“, señaló Checo Pérez, quien confía en que junto a Valtteri Bottas llevarán a Cadillac F1 a la cima. El piloto ve en esta escudería una oportunidad para dejar un legado en la Fórmula 1 y representar el crecimiento de los deportes estadounidenses en la máxima categoría.

Con información de la Agence France-Presse.