Checo Pérez y Cadillac: una nueva era en la Fórmula 1

El regreso esperado

La noticia que muchos aficionados aguardaban ya es oficial: Sergio “Checo” Pérez fue confirmado como piloto de la nueva escudería Cadillac Racing F1 para la temporada 2026. El anuncio marca su regreso tras la salida de Red Bull en 2024 y abre un capítulo histórico, pues Cadillac será el undécimo equipo en la parrilla, debutando bajo el nuevo reglamento técnico de la FIA.

El proyecto Cadillac

La marca estadounidense debutará con un monoplaza diseñado bajo las nuevas normas de 2026:

Autos más ligeros.

Eliminación del DRS .

. Evolución en motores híbridos.

La presentación oficial del coche se realizará en febrero de 2026 durante el Super Bowl, aprovechando la visibilidad global del evento. Los primeros test privados se llevarán a cabo en Barcelona del 26 al 30 de enero, mientras que las pruebas oficiales serán en Bahréin.

Checo y Bottas: dupla de experiencia

El mexicano compartirá equipo con el finlandés Valtteri Bottas, ambos con contratos multianuales. La experiencia de Pérez, con más de una década en la categoría y múltiples podios, será clave para el desarrollo del nuevo monoplaza.

Imagen global y estilo

Además de su rol deportivo, Checo fue nombrado embajador global de Tommy Hilfiger Menswear, reforzando su presencia internacional y vinculando moda y automovilismo. Esta alianza busca proyectar la marca Cadillac más allá de las pistas, consolidando su entrada en la Fórmula 1 como un proyecto integral de deporte y estilo.

Expectativas para 2026

La temporada será histórica:

48 Grandes Premios .

. Nuevas sedes como Madrid.

Cadillac aspira a competir con escuderías consolidadas, aunque su primer objetivo será consolidar un monoplaza competitivo y confiable. Para Checo, este regreso representa la oportunidad de mantenerse vigente y demostrar que sigue siendo uno de los pilotos más valiosos del circuito.

El regreso de Checo Pérez con Cadillac en 2026 simboliza tanto la continuidad de su legado como la entrada de una nueva marca al mundo de la Fórmula 1. Con experiencia, respaldo comercial y un proyecto ambicioso, el piloto mexicano buscará escribir otro capítulo de éxito en la historia del automovilismo.