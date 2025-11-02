Checo Pérez y Carola Martínez disfrutan de unas paradisíacas vacaciones en África

Escapada al corazón de Botsuana

Alejado temporalmente de las pistas de la Fórmula 1, el piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez aprovechó su descanso competitivo para vivir una experiencia única junto a su esposa Carola Martínez. La pareja viajó al Delta del Okavango, uno de los destinos más impresionantes del continente africano.

Este ecosistema, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se distingue por su singularidad: es un río que no desemboca en el mar, sino que se extiende en forma de un delta interior que da vida a una enorme variedad de fauna.

Lujo en medio de la naturaleza

Checo y Carola se hospedaron en el exclusivo campamento Wilderness DumaTau, un resort de lujo reconocido por ofrecer experiencias sostenibles en plena naturaleza africana. El complejo cuenta con solo ocho suites privadas, cada una con vista directa a los canales del Okavango.

Desde allí, pudieron observar de cerca elefantes, rinocerontes, jirafas, leopardos y una gran diversidad de aves. Durante su estancia, disfrutaron de safaris al amanecer y al atardecer, además de cenas al aire libre bajo las estrellas, con gastronomía local y bebidas típicas.

En las imágenes compartidas por Carola Martínez en Instagram, se les ve relajados, admirando la fauna africana y degustando un banquete campestre en medio del paisaje desértico de Botsuana.

Un destino con historia y biodiversidad

El Delta del Okavango es considerado uno de los últimos grandes paraísos naturales del planeta. Formado por los ríos que descienden desde Angola, su extensa red de canales y lagunas sirve de refugio a más de 200 especies de mamíferos y 400 de aves.

Es un sitio predilecto para los safaris fotográficos y la observación de vida silvestre en su estado más puro.

Una pareja que comparte aventuras

No es la primera vez que el piloto tapatío y su esposa visitan África. En mayo de este año, también realizaron un safari en helicóptero, donde observaron gorilas y leones en su hábitat natural. Ambos comparten el gusto por los destinos que combinan naturaleza y exclusividad.

Las recientes fotografías de Carola superan ya las 100 mil reacciones, con miles de comentarios que celebran la felicidad y unión de la pareja, que lleva más de siete años juntos.

Checo y Carola se conocieron en su adolescencia y formalizaron su relación en 2017. Desde entonces, han formado una familia junto a sus hijos Sergio, Carlota, Emilio y Olivia.

Regreso a las pistas en 2026

Tras sus vacaciones, Checo Pérez se prepara para su regreso a la Fórmula 1 en 2026, cuando debutará con la escudería Cadillac Racing, acompañado del finlandés Valtteri Bottas.

Con estas imágenes desde África, el piloto mexicano demuestra que sabe disfrutar cada curva de la vida, incluso lejos de los circuitos.