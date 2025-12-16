Checo Pérez y el peso de sus patrocinadores en la Fórmula 1

El respaldo fuera de la pista

La carrera de Sergio “Checo” Pérez en la Fórmula 1 no depende solo de sus resultados en el circuito. También se sostiene gracias al apoyo de un grupo sólido de patrocinadores mexicanos e internacionales que han apostado por su imagen y talento.

Marcas como Telcel, Claro, Inter protección, Banorte y KitKat (Nestlé) han sido clave para que el piloto mantenga su lugar en la élite del automovilismo.

Los pilares de su carrera

Telcel y Claro (América Móvil): Desde sus inicios, el respaldo de Carlos Slim y su empresa ha sido decisivo. Gracias a ellos, Checo corrió en Sauber, Force India, Racing Point y Red Bull.

Desde sus inicios, el respaldo de Carlos Slim y su empresa ha sido decisivo. Gracias a ellos, Checo corrió en Sauber, Force India, Racing Point y Red Bull. Inter protección: La firma mexicana de seguros ha acompañado al piloto en varias etapas de su trayectoria.

La firma mexicana de seguros ha acompañado al piloto en varias etapas de su trayectoria. Banorte: Se sumó en años recientes y reforzó la presencia de marcas mexicanas en la Fórmula 1.

Se sumó en años recientes y reforzó la presencia de marcas mexicanas en la Fórmula 1. KitKat (Nestlé): Debutó en 2025 como patrocinador y ayudó a prolongar su permanencia en Red Bull.

Impacto en Red Bull

La permanencia de Checo en Red Bull en 2025 estuvo ligada al peso económico de sus patrocinadores. Ellos aportaron inversión fresca que dio oxígeno al equipo.

Tras su salida en diciembre de 2024, la escudería vivió cambios importantes en su cartera de socios. Entre ellos, la salida de Bybit, empresa de criptomonedas con contrato millonario.

El valor comercial de Checo

Más allá de los resultados deportivos, Checo se ha convertido en uno de los pilotos con mayor valor comercial en América Latina. Su imagen atrae marcas que buscan posicionarse en mercados internacionales.

Como único piloto mexicano en la Fórmula 1, es un embajador ideal para empresas que desean visibilidad global.

Lo que viene

Aunque su salida de Red Bull generó incertidumbre, Checo sigue contando con el respaldo de sus patrocinadores. Ese apoyo será clave para definir su regreso en la temporada 2026.

Su capacidad de atraer inversión lo mantiene competitivo frente a otros pilotos, incluso en momentos de transición.