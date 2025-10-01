Chedraui anuncia Martimiércoles de descuentos este 30 de septiembre y 1 de octubre

Las tiendas Chedraui lanzan este 30 de septiembre y 1 de octubre de 2025 una nueva edición del Martimiércoles, jornada en la que aplican ofertas especiales en frutas y verduras tanto en sucursales físicas como en su plataforma en línea.

La cadena comercial destaca que este programa de descuentos busca mantener la tradición de precios accesibles para los consumidores en productos básicos de la canasta alimentaria, especialmente en artículos de temporada.

Entre las promociones de frutas, se incluyen precios de $14.50 el kilo de plátano Chiapas, $8.50 el kilo de sandía blanca rayada y $18.50 el kilo de calabaza Castilla. También se ofertan ciruelas a $65 el kilo, guayaba a $49.50 y kiwi a $89.

Asimismo, la jamaica tiene un costo de $160 el kilo, la toronja $24.50, la naranja de jugo $39.90 y la pera Bartlett $49.90 por kilo. Estas rebajas están disponibles durante los días señalados de Martimiércoles en todas las sucursales participantes.

En el caso de las verduras, el Martimiércoles de Chedraui incluye aguacate Hass a $28.50 el kilo, cebolla blanca a $16.50 y verduras de hoja como acelgas, cilantro y espinacas a $7.50 el rollo.

Otros precios destacados son el apio a $19.50 el kilo, chayote sin espinas a $16.50 y col blanca a $18.50 el kilo. También se ofrece espárrago verde en paquete de 454 gramos a $89.

De acuerdo con la información difundida, estas ofertas están disponibles tanto para compras presenciales como en la tienda digital, permitiendo a los clientes aprovechar los descuentos de manera flexible.