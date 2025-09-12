Chedraui inaugura nueva tienda Progreso en La Paz

Grupo Chedraui inauguró su tienda Chedraui Progreso en Bulevar Forjadores de Sudcalifornia No. 210, entre las calles Mármol y Oro, colonia El Dorado en La Paz B.C.S. La presentación oficial a la comunidad paceña se realizó este 11 de septiembre.

El supermercado ofrece un formato completo con áreas de abarrotes, frutas y verduras, carnicería, pescadería, panadería, lácteos y congelados, así como artículos de limpieza, textiles, ropa y electrodomésticos.

Además de ampliar la oferta comercial en La Paz, la nueva tienda está contratando personal en diferentes puestos, impulsando oportunidades de empleo para habitantes de La Paz.

Con esta apertura, Grupo Chedraui refuerza su compromiso de apoyar la economía familiar con productos de calidad y precios competitivos bajo su lema: “Si cuesta menos, es Chedraui”.

