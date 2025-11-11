Chedraui lanza nuevo Martimiércoles del 11 y 12 de noviembre

Las tiendas Chedraui anunciaron un nuevo Martimiércoles de promociones especiales en Frutas y Verduras, carnes y otros productos frescos. La jornada de ofertas se llevará a cabo los días 11 y 12 de noviembre de 2025, tanto en tiendas físicas seleccionadas como en su plataforma en línea.

De acuerdo con la cadena comercial, los consumidores podrán aprovechar precios reducidos en diversos productos de temporada. Entre las rebajas más destacadas se encuentran la frambuesa de 170 gramos a $59.50, la piña Gota Miel a $32.90 el kilo, la ciruela a $89.50 el kilo y la toronja a $26.90 el kilo.

Asimismo, Chedraui informó que el kilo de pera Bosc se ofrecerá a $78.50, la manzana roja mediana a $44.90, la naranja a $29.50 y el tomate Saladet a $24.50. Por su parte, el aguacate Hass enmallado se venderá a $29.90 por una presentación con cinco piezas.

Leer más: Chedraui anuncia nuevas ofertas del Martimiércoles para el 14 y 15 de octubre

La empresa destacó que el objetivo de su Martimiércoles es apoyar la economía de las familias mexicanas mediante promociones accesibles y productos frescos de calidad. Según la información proporcionada, las rebajas estarán disponibles únicamente durante las fechas mencionadas o hasta agotar existencias.