Chedraui anuncia nuevas ofertas del Martimiércoles para el 14 y 15 de octubre

Las tiendas Chedraui anunciaron una nueva edición de su tradicional Martimiércoles, con una amplia variedad de ofertas en frutas y verduras disponibles los días martes, 14 de octubre, y miércoles, 15 de octubre, en todas las sucursales participantes del país. La cadena detalló que los precios pueden variar ligeramente según la ubicación, pero que se mantienen descuentos significativos en productos de temporada.

Entre las principales ofertas, la empresa destacó el tomate bola a $9.50 el kilo y el aguacate hass a $28.50 el kilo, precios que se consideran altamente competitivos en comparación con el mercado actual.

Asimismo, el folleto nacional de Chedraui incluye descuentos adicionales como la manzana Golden chica a $32.50 el kilo, ciruela a $68 el kilo, y toronja a $24.50 el kilo. Otros productos destacados son la frambuesa, zarzamora y plátano Chiapas, todos con precios reducidos por motivo del Martimiércoles.

En la categoría de verduras, el folleto resalta la berenjena a $36.50 el kilo, la col blanca a $18.50 el kilo, y el chayote sin espinas con un precio especial de $18.50 el kilo. Estos productos forman parte de la estrategia de la marca para fomentar el consumo de alimentos frescos y saludables a precios accesibles.

En la Ciudad de México se presentan precios específicos para esta jornada, estos pueden variar un poc entre sucursales, como la naranja de jugo a $39.50 el kilo y la lechuga romana a $19.50 la pieza. También se ofrecen jitomate saladet a $16.90 el kilo y zanahoria a $23.90 el kilo, dos productos básicos en la cocina mexicana.

La empresa detalló que, como cada semana, el Martimiércoles busca ofrecer a las familias mexicanas una alternativa económica para abastecerse de frutas y verduras frescas, manteniendo la calidad que caracteriza a la cadena. Estos descuentos, vigentes únicamente el 14 y 15 de octubre, estarán disponibles en las sucursales participantes a nivel nacional.