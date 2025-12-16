La cadena de supermercados Chedrahui anunció su popular promoción Martimiércoles para los días 16 y 17 de diciembre de 2025, brindando a los consumidores la oportunidad de adquirir productos perecederos a precios significativamente reducidos.

La iniciativa busca apoyar la economía de las familias mexicanas justo antes de las festividades, enfocándose principalmente en la sección de frutas y verduras, con algunas de las ofertas más destacadas en productos básicos, esto precios fueron consultados en la página web.

Entre las promociones disponibles, el Aguacate Hass se cotizó a $49.90 por kilogramo. De igual forma, el Tomate Saladet fue listado a un costo de $24.50 por kilogramo. En cuanto a las frutas, la Piña Gota Miel se ofreció a $29.50 por kilogramo y la Papaya Maradol a $39.90 el kilo. Productos de ensaladas como la Espinaca Baby Vegetalistos de 125g y la Ensalada Selecto Campestre de 284g mantuvieron precios accesibles de $34.90 y $35.00, respectivamente, buscando incentivar el consumo de productos frescos.

El Martimiércoles de Chedrahui no se limita a la sección de frutas y verduras, sino que se extiende a otras categorías clave de la despensa. Se informó que los clientes también encontrarían precios competitivos en artículos de carnes y pescados, así como en las secciones de panadería y salchichería y lácteos. Los voceros de la compañía aseguraron que estas promociones forman parte de su 7compromiso continuo de ofrecer el mejor precio en productos de primera necesidad.

Se invita a los consumidores a visitar las tiendas físicas o el portal en línea de Chedrahui durante el 16 y 1 de diciembre de 2025 para aprovechar todos los descuentos disponibles.