Chedraui da a conocer ofertas del Martimiércoles para el 9 y 10 de diciembre

Chedraui comunica oficialmente el regreso de su ya conocida jornada de descuentos, denominada Martimiércoles, la cual tiene lugar durante los días 9 y 10 de diciembre de 2025. Esta iniciativa busca ofrecer a los consumidores precios competitivos, enfocándose primordialmente en el departamento de perecederos y abarrotes básicos, con la finalidad de apoyar la economía familiar.

Las promociones se centran en la categoría de frutas y verduras, uno de los pilares de este esquema de rebajas. La empresa minorista asegura que ofrece precios bajos garantizados en productos esenciales para la mesa, detallando que el Plátano Chiapas se encuentra en $24.90 por kilogramo. Asimismo, el Blue Berry Domo de 170 gramos está disponible por $59.90, y la Papa Blanca tiene un costo de $29.50 por kilogramo.

Para el Aguacate Hass Enmallado, la pieza se vende a $29.90 a partir de cinco unidades. Otros productos destacados incluyen la Espinaca Baby Vegetalistos de 125 gramos a $34.90 y la Ensalada Selecto Campestre de 284 gramos a $35.00.

El Martimiércoles de Chedraui extiende sus beneficios a otras secciones fundamentales del supermercado. La cadena minorista informa que las ofertas especiales cubren también áreas clave como carnes y pescados, panadería, y la sección de salchichería y lácteos.

Los clientes pueden encontrar una amplia variedad de productos con descuentos significativos en estas categorías, aunque las ofertas específicas de cada artículo varían según la disponibilidad. La directiva señala que la promoción se mantiene firme en su compromiso de ofrecer calidad y ahorro, asegurando que los consumidores tienen acceso a la mejor selección de productos frescos del mercado.