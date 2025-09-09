Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 9 de Septiembre, 2025
HomeDineroChedraui sorprende con mega descuentos en frutas y verduras este 9 y 10 de septiembre
Dinero

Chedraui sorprende con mega descuentos en frutas y verduras este 9 y 10 de septiembre

El Martimiercoles de Frescura llega con precios bajos en frutas, verduras y frescos en Chedraui, solo el 9 y 10 de septiembre.
Gabriela Michelle Ruíz Arce
9 septiembre, 2025
0
20
martimiercoles de frescura

IA

Chedraui activó su esperado Martimiercoles de Frescura, con precios especiales en una gran variedad de productos frescos disponibles en tiendas físicas y en línea durante martes 9 y miércoles 10 de septiembre.

Frutas y Verduras

  • Tuna — $16.50 /kg

  • Ciruela — $59.50 /kg

  • Jamaica — $160 /kg

  • Kiwi — $75 /kg

  • Limón sin semilla — $24.50 /kg

  • Nectarina — $79 /kg

  • Pera Bartlett — $29.50 /kg

  • Toronja — $22.50 /kg

  • Uva roja sin semilla — $59 /kg

  • Manzana Golden (bolsa) — $39.50 /kg

  • Aguacate Hass en malla (5 piezas) — $22.50 la pieza

  • Elote — $4.90 la pieza

  • Tomate saladet — $9.50 /kg

  • Apio — $24.50 /kg

  • Cebolla morada — $19.50 /kg

  • Champiñón — $69 /kg

  • Chayote sin espinas — $18.50 /kg

  • Col blanca — $19.50 /kg

  • Pimiento verde — $69 /kg

  • Aguacate Hass suelto — $69 /kg

Carnes y Aves

  • Bistec pulpa blanca de res — $218 /kg

  • Carne molida de res — $125 /kg

  • Milanesa de cerdo — $110 /kg

  • Pechuga de pollo corte americano — $92 /kg

  • Pierna y muslo de pollo corte americano — $37 /kg

  • Pechuga sin hueso congelada — $99.90 /kg

  • Chuleta de cerdo ahumada — $112 /kg

  • Pulpa de cerdo — $112 /kg

  • Pollo entero — $58 /kg

  • Milanesa pulpa negra de res — $254 /kg

  • Costilla de cerdo — $148 /kg

  • Muslo de pollo corte americano fresco — $49.90 /kg

  • Filete basa rojo — $86 /kg

Pescados y Mariscos

  • Camarón chico sin cabeza — $198 /kg

  • Combinado de mariscos — $119 /kg

  • Filete de basa blanco — $96 /kg

  • Filete de tilapia — $114 /kg

  • Medallones Tuny Atún Gourmet (730 g) — $265 (paquete)

  • Mojarra tilapia congelada — $90 /kg

  • Mojarra tilapia fresca — $115 /kg

  • Surimi especial — $129 /kg

Durante el 9 y 10 de septiembre de 2025, el Martimiercoles de Chedraui se convierte en una excelente oportunidad para abastecer la despensa con productos frescos y variados a precios competitivos.

Desde frutas y verduras, hasta cortes de res, pollo, cerdo, pescado y mariscos, Chedraui ofrece una experiencia de compra completa y equilibrada.

  • Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasChedrauiMartimiércoles
Articulo anterior

Edicto 00388/2023

Siguiente articulo

La Casa de los Famosos México 2025 estrena cuarto y ajusta horario ...