Chedraui sorprende con mega descuentos en frutas y verduras este 9 y 10 de septiembre
Chedraui activó su esperado Martimiercoles de Frescura, con precios especiales en una gran variedad de productos frescos disponibles en tiendas físicas y en línea durante martes 9 y miércoles 10 de septiembre.
- Lee más: Ciclón tropical Mario podría formarse en el Pacífico en los próximos días; ¿afectará a BCS?
Frutas y Verduras
-
Tuna — $16.50 /kg
-
Ciruela — $59.50 /kg
-
Jamaica — $160 /kg
-
Kiwi — $75 /kg
-
Limón sin semilla — $24.50 /kg
-
Nectarina — $79 /kg
-
Pera Bartlett — $29.50 /kg
-
Toronja — $22.50 /kg
-
Uva roja sin semilla — $59 /kg
-
Manzana Golden (bolsa) — $39.50 /kg
-
Aguacate Hass en malla (5 piezas) — $22.50 la pieza
-
Elote — $4.90 la pieza
-
Tomate saladet — $9.50 /kg
-
Apio — $24.50 /kg
-
Cebolla morada — $19.50 /kg
-
Champiñón — $69 /kg
-
Chayote sin espinas — $18.50 /kg
-
Col blanca — $19.50 /kg
-
Pimiento verde — $69 /kg
-
Aguacate Hass suelto — $69 /kg
Carnes y Aves
-
Bistec pulpa blanca de res — $218 /kg
-
Carne molida de res — $125 /kg
-
Milanesa de cerdo — $110 /kg
-
Pechuga de pollo corte americano — $92 /kg
-
Pierna y muslo de pollo corte americano — $37 /kg
-
Pechuga sin hueso congelada — $99.90 /kg
-
Chuleta de cerdo ahumada — $112 /kg
-
Pulpa de cerdo — $112 /kg
-
Pollo entero — $58 /kg
-
Milanesa pulpa negra de res — $254 /kg
-
Costilla de cerdo — $148 /kg
-
Muslo de pollo corte americano fresco — $49.90 /kg
-
Filete basa rojo — $86 /kg
Pescados y Mariscos
-
Camarón chico sin cabeza — $198 /kg
-
Combinado de mariscos — $119 /kg
-
Filete de basa blanco — $96 /kg
-
Filete de tilapia — $114 /kg
-
Medallones Tuny Atún Gourmet (730 g) — $265 (paquete)
-
Mojarra tilapia congelada — $90 /kg
-
Mojarra tilapia fresca — $115 /kg
-
Surimi especial — $129 /kg
Durante el 9 y 10 de septiembre de 2025, el Martimiercoles de Chedraui se convierte en una excelente oportunidad para abastecer la despensa con productos frescos y variados a precios competitivos.
Desde frutas y verduras, hasta cortes de res, pollo, cerdo, pescado y mariscos, Chedraui ofrece una experiencia de compra completa y equilibrada.
- Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO