Chedraui sorprende con mega descuentos en frutas y verduras este 9 y 10 de septiembre

Chedraui activó su esperado Martimiercoles de Frescura, con precios especiales en una gran variedad de productos frescos disponibles en tiendas físicas y en línea durante martes 9 y miércoles 10 de septiembre.

Frutas y Verduras

Tuna — $16.50 /kg

Ciruela — $59.50 /kg

Jamaica — $160 /kg

Kiwi — $75 /kg

Limón sin semilla — $24.50 /kg

Nectarina — $79 /kg

Pera Bartlett — $29.50 /kg

Toronja — $22.50 /kg

Uva roja sin semilla — $59 /kg

Manzana Golden (bolsa) — $39.50 /kg

Aguacate Hass en malla (5 piezas) — $22.50 la pieza

Elote — $4.90 la pieza

Tomate saladet — $9.50 /kg

Apio — $24.50 /kg

Cebolla morada — $19.50 /kg

Champiñón — $69 /kg

Chayote sin espinas — $18.50 /kg

Col blanca — $19.50 /kg

Pimiento verde — $69 /kg

Aguacate Hass suelto — $69 /kg

Carnes y Aves

Bistec pulpa blanca de res — $218 /kg

Carne molida de res — $125 /kg

Milanesa de cerdo — $110 /kg

Pechuga de pollo corte americano — $92 /kg

Pierna y muslo de pollo corte americano — $37 /kg

Pechuga sin hueso congelada — $99.90 /kg

Chuleta de cerdo ahumada — $112 /kg

Pulpa de cerdo — $112 /kg

Pollo entero — $58 /kg

Milanesa pulpa negra de res — $254 /kg

Costilla de cerdo — $148 /kg

Muslo de pollo corte americano fresco — $49.90 /kg

Filete basa rojo — $86 /kg

Pescados y Mariscos

Camarón chico sin cabeza — $198 /kg

Combinado de mariscos — $119 /kg

Filete de basa blanco — $96 /kg

Filete de tilapia — $114 /kg

Medallones Tuny Atún Gourmet (730 g) — $265 (paquete)

Mojarra tilapia congelada — $90 /kg

Mojarra tilapia fresca — $115 /kg

Surimi especial — $129 /kg

Durante el 9 y 10 de septiembre de 2025, el Martimiercoles de Chedraui se convierte en una excelente oportunidad para abastecer la despensa con productos frescos y variados a precios competitivos.

Desde frutas y verduras, hasta cortes de res, pollo, cerdo, pescado y mariscos, Chedraui ofrece una experiencia de compra completa y equilibrada.